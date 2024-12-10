https://sarabic.ae/20241210/مع-لقاء-السوداني-بمايكل-كوريلا-العراق-يجدد-استعداده-لمساعدة-السوريين-خلال-المرحلة-الانتقالية-1095678402.html
مع لقاء السوداني بمايكل كوريلا.. العراق يجدد استعداده لمساعدة السوريين خلال المرحلة الانتقالية
مع لقاء السوداني بمايكل كوريلا.. العراق يجدد استعداده لمساعدة السوريين خلال المرحلة الانتقالية
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب السوداني في بيان، ان رئيس الوزراء استقبل الجنرال كوريلا وبحث معه التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.وأكد شياع السوداني أن بلاده عضو أساس في التحالف الدولي وملتزم بالتعاون معه من أجل التصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".وناقش الطرفان آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.وشدد السوداني على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها، مشيرا إلى أهمية منع أي اعتداء على مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية.وجدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على مضي بلاده في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.ومن جانبه، أكد الجنرال مايكل كوريلا "التزام التحالف الدولي في دعم العراق لحفظ أمنه وسيادته بمواجهة أي تهديد إرهابي".وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أول أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مع لقاء السوداني بمايكل كوريلا.. العراق يجدد استعداده لمساعدة السوريين خلال المرحلة الانتقالية
استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب السوداني في بيان، ان رئيس الوزراء استقبل الجنرال كوريلا وبحث معه التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف.
وأكد شياع السوداني أن بلاده عضو أساس في التحالف الدولي وملتزم بالتعاون معه من أجل التصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".
وناقش الطرفان آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية.
وشدد السوداني على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها، مشيرا إلى أهمية منع أي اعتداء على مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية.
وجدد رئيس الوزراء العراقي التأكيد على مضي بلاده في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين
، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الجنرال مايكل كوريلا "التزام التحالف الدولي في دعم العراق لحفظ أمنه وسيادته بمواجهة أي تهديد إرهابي".
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أول أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.