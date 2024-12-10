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الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء نقص الغذاء في المدن السورية
الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء نقص الغذاء في المدن السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا وأصيبوا في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، مع اكتظاظ... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T20:05+0000
2024-12-10T20:59+0000
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وجاء في البيان: "لقد عانى المدنيون من خسائر فادحة بعد أسبوعين من القتال الذي خلف مئات القتلى والجرحى، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال".وأكد البيان أن الأمم المتحدة تواصل أنشطتها في سوريا حيثما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، لكن حظر التجول في بعض المدن يمنع إيصال المساعدات.وأشار البيان إلى أن مدن دمشق وحماة ودير الزور تعاني من نقص الغذاء، مع ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 900% خلال أسبوعين في حلب وإدلب.وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241210/رئيس-حركة-البناء-الوطني-الوضع-في-سوريا-غامض-وهناك-إشكالية-كبيرة-في-تشكيل-الحكومة-الانتقالية-1095671110.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء نقص الغذاء في المدن السورية

20:05 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 20:59 GMT 10.12.2024)
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن مئات المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا وأصيبوا في سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، مع اكتظاظ المستشفيات بالجرحى.
وجاء في البيان: "لقد عانى المدنيون من خسائر فادحة بعد أسبوعين من القتال الذي خلف مئات القتلى والجرحى، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال".

وتابع البيان: "في شمال غرب سوريا وحده، قُتل ما لا يقل عن 75 مدنيا، بينهم 28 طفلا و11 امرأة، في القتال بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و8 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لبيانات تم التحقق منها من قبل السلطات الصحية المحلية، وأصيب ما لا يقل عن 282 شخصا آخرين، بينهم 106 أطفال و56 امرأة".

وأكد البيان أن الأمم المتحدة تواصل أنشطتها في سوريا حيثما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك، لكن حظر التجول في بعض المدن يمنع إيصال المساعدات.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
رئيس حركة "البناء الوطني": الوضع في سوريا غامض وهناك إشكالية كبيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية
17:28 GMT
وأشار البيان إلى أن مدن دمشق وحماة ودير الزور تعاني من نقص الغذاء، مع ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 900% خلال أسبوعين في حلب وإدلب.

وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.

وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
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