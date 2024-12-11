https://sarabic.ae/20241211/بالتنسيق-مع-يونيفيل-الجيش-اللبناني-يتمركز-في-5-مواقع-حول-بلدة-الخيام-جنوبي-البلاد-1095704533.html
بالتنسيق مع "يونيفيل".. الجيش اللبناني يتمركز في 5 مواقع حول بلدة "الخيام" جنوبي البلاد
بالتنسيق مع "يونيفيل".. الجيش اللبناني يتمركز في 5 مواقع حول بلدة "الخيام" جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تمركزه في 5 مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع القوات الدولية لحفظ السلام "يونيفيل". 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T17:53+0000
2024-12-11T17:53+0000
2024-12-11T17:53+0000
أخبار لبنان
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن تمركز الجيش اللبناني في 5 مواقع حول بلدة الخيام مرجعيون، يأتي ضمن المرحلة الأولى من الانتشار للجيش، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.وأكدت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني في بيان لها، أن الجيش تمركز في هذه المواقع "ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية".ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة، موضحا أنه سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.
https://sarabic.ae/20241211/كاتس-دمرنا-وألحقنا-ضررا-كبيرا-بأذرع-إيران-في-غزة-وسوريا-ولبنان--1095696277.html
https://sarabic.ae/20241211/اليونيفيل-تدخل-بلدة-الخيام-جنوبي-لبنان-للتأكد-من-انسحاب-القوات-الإسرائيلية-منها-1095684706.html
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8f6ca8c9514c531549115c4e16ab6952.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
بالتنسيق مع "يونيفيل".. الجيش اللبناني يتمركز في 5 مواقع حول بلدة "الخيام" جنوبي البلاد
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تمركزه في 5 مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع القوات الدولية لحفظ السلام "يونيفيل".
وذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام، مساء اليوم الأربعاء، أن تمركز الجيش اللبناني في 5 مواقع حول بلدة الخيام مرجعيون، يأتي ضمن المرحلة الأولى من الانتشار للجيش، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
وأكدت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني في بيان لها، أن الجيش تمركز في هذه المواقع "ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي
منها، وذلك بعد الاتصالات التي أجرتها لجنة الإشراف الخماسية".
ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة، موضحا أنه سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تجري الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.
واستهدفت الغارة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، دراجة نارية قرب محطة كهرباء مرجعيون.
وجاءت الغارة بعد وقت قصير من إعلان الجيش اللبناني
إصابة جندي بجروح متوسطة، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة كانت تعمل داخل أحد مراكزه شرقي البلاد.