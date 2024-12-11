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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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10 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
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خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟
خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تعيين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة في اليونان، وهي كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".وأضاف ترامب: "خبرتها الواسعة ومزاياها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلاً عالياً لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الخطيبين دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا. وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضاً مدعية عامة في سان فرانسيسكو.وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفراداً من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرًا لدى فرنسا.
https://sarabic.ae/20241211/إعلام-ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-وقفا-فوريا-لإطلاق-النار----1095682610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟

11:41 GMT 11.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhiteخطيبة نجل ترامب السابقة
خطيبة نجل ترامب السابقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تعيين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة في اليونان، وهي كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد جونيور والمذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".
وأضاف ترامب: "خبرتها الواسعة ومزاياها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلاً عالياً لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار
07:51 GMT
وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الخطيبين دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا. وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضاً مدعية عامة في سان فرانسيسكو.
وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفراداً من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرًا لدى فرنسا.
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