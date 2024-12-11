https://sarabic.ae/20241211/خطيبة-نجل-ترامب-السابقة-من-هي-سفيرة-أمريكا--في-اليونان؟-1095692260.html
خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟
خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تعيين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة في اليونان، وهي كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".وأضاف ترامب: "خبرتها الواسعة ومزاياها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلاً عالياً لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الخطيبين دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا. وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضاً مدعية عامة في سان فرانسيسكو.وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفراداً من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرًا لدى فرنسا.
https://sarabic.ae/20241211/إعلام-ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-وقفا-فوريا-لإطلاق-النار----1095682610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
خطيبة نجل ترامب السابقة... من هي سفيرة أمريكا في اليونان؟
قرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، تعيين سفيرة جديدة لدى الولايات المتحدة في اليونان، وهي كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد جونيور والمذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز".
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقرّبة".
وأضاف ترامب
: "خبرتها الواسعة ومزاياها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلاً عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلاً عالياً لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".
وتؤكد وسائل إعلام أمريكية أن الخطيبين دونالد ترامب
جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا. وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضاً مدعية عامة في سان فرانسيسكو.
وسبق للرئيس المنتخب أن اختار أفراداً من عائلته لتولّي مناصب عليا في إدارته المقبلة، ومن هؤلاء تشارلز كوشنير، والد صهر الرئيس المنتخب، وقد عيّنه ترامب سفيرًا لدى فرنسا.