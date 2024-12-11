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https://sarabic.ae/20241211/إعلام-ترامب-يطلب-من-زيلينسكي-وقفا-فوريا-لإطلاق-النار----1095682610.html
إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار
إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه طلب من فلاديمير زيلينسكي وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T07:51+0000
2024-12-11T07:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
ترامب
زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وخلال اجتماع في باريس مع فلاديمير زيلينسكي، وإيمانويل ماكرون، قال إنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا.وقالت وكالة "رويترز" في منشور لها: "لم يناقش الزعماء الثلاثة، الذين تحدثوا لمدة 35 دقيقة دون مستشارين، تفاصيل محددة لأي رؤية للسلام، لكن ترامب كرر أنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب بسرعة".وعقد ترامب وزيلينسكي وماكرون اجتماعا ثلاثيا في قصر الإليزيه، يوم السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وبعد هذه المفاوضات، كتبت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب كان غير مبالٍ تجاه زيلينسكي، وأن رئيس نظام كييف نفسه شعر بعدم الارتياح برفقة الرئيسين.وسبق أن قال ترامب إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من جو بايدن. كما أكد أنه في حال إعادة انتخابه فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للصراع خلال 24 ساعة.ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقاً على هذه الكلمات، الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد.ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبيترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-زيلينسكي-ناقش-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-مع-ترامب-1095634740.html
https://sarabic.ae/20241208/ترامب-يؤكد-أن-زيلينسكي-يرغب-في-التوصل-إلى-اتفاق-وبدء-المفاوضات-1095592628.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, ترامب, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي

إعلام: ترامب يطلب من زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار

07:51 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه طلب من فلاديمير زيلينسكي وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وخلال اجتماع في باريس مع فلاديمير زيلينسكي، وإيمانويل ماكرون، قال إنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في أوكرانيا.
وقالت وكالة "رويترز" في منشور لها: "لم يناقش الزعماء الثلاثة، الذين تحدثوا لمدة 35 دقيقة دون مستشارين، تفاصيل محددة لأي رؤية للسلام، لكن ترامب كرر أنه يريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب بسرعة".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي ناقش تجميد الصراع في أوكرانيا مع ترامب
9 ديسمبر, 16:34 GMT
وعقد ترامب وزيلينسكي وماكرون اجتماعا ثلاثيا في قصر الإليزيه، يوم السبت 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبعد هذه المفاوضات، كتبت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب كان غير مبالٍ تجاه زيلينسكي، وأن رئيس نظام كييف نفسه شعر بعدم الارتياح برفقة الرئيسين.
ترامب يعلن تعيين مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز بيت هيغسيث وزيراً للدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات
8 ديسمبر, 08:17 GMT
وسبق أن قال ترامب إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من جو بايدن. كما أكد أنه في حال إعادة انتخابه فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للصراع خلال 24 ساعة.
ووصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقاً على هذه الكلمات، الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن حلها في يوم واحد.
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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