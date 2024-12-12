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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241212/إعلام-أمريكي-الجيش-الروسي-يتقدم-بأسرع-وتيرة-له-منذ-عام-2022-1095739021.html
إعلام أمريكي: الجيش الروسي يتقدم بأسرع وتيرة له منذ عام 2022
إعلام أمريكي: الجيش الروسي يتقدم بأسرع وتيرة له منذ عام 2022
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بثقة عبر المواقع الأوكرانية الضعيفة. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T20:26+0000
2024-12-12T20:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن "روسيا تتقدم... بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022، حيث تحرر مئات الأميال المربعة كل شهر، باستخدام القوة البشرية الساحقة لاختراق المواقع الأوكرانية التي أضعفتها نقص الجنود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، وحرر بلدة نوفويفانوفكا في المقاطعة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، جيفو، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكوي وسفيردليكوفو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241212/البيت-الأبيض-بايدن-يصادق-على-حزمة-المساعدات-الدفاعية-الـ72-لأوكرانيا-1095738411.html
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روسيا
روسيا

إعلام أمريكي: الجيش الروسي يتقدم بأسرع وتيرة له منذ عام 2022

20:26 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
 تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بثقة عبر المواقع الأوكرانية الضعيفة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن "روسيا تتقدم... بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022، حيث تحرر مئات الأميال المربعة كل شهر، باستخدام القوة البشرية الساحقة لاختراق المواقع الأوكرانية التي أضعفتها نقص الجنود".
وبحسب الصحيفة، فإن تحرير الأراضي الجديدة سيسمح لروسيا بالتحدث من موقع قوة عندما يعود دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى البيت الأبيض ويبدأ الحديث عن مفاوضات السلام.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، وحرر بلدة نوفويفانوفكا في المقاطعة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: بايدن يصادق على حزمة المساعدات الدفاعية الـ72 لأوكرانيا
19:16 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، جيفو، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكوي وسفيردليكوفو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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