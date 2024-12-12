https://sarabic.ae/20241212/إعلام-أمريكي-الجيش-الروسي-يتقدم-بأسرع-وتيرة-له-منذ-عام-2022-1095739021.html

إعلام أمريكي: الجيش الروسي يتقدم بأسرع وتيرة له منذ عام 2022

إعلام أمريكي: الجيش الروسي يتقدم بأسرع وتيرة له منذ عام 2022

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تتقدم بثقة عبر المواقع الأوكرانية الضعيفة. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T20:26+0000

2024-12-12T20:26+0000

2024-12-12T20:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، أن "روسيا تتقدم... بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022، حيث تحرر مئات الأميال المربعة كل شهر، باستخدام القوة البشرية الساحقة لاختراق المواقع الأوكرانية التي أضعفتها نقص الجنود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة، وحرر بلدة نوفويفانوفكا في المقاطعة.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، جيفو، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا ومارتينوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكوي وسفيردليكوفو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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