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https://sarabic.ae/20241212/إعلام-ترامب-يوجه-الدعوة-إلى-شي-جين-بينغ-لحضور-حفل-تنصيبه-1095717627.html
إعلام: ترامب يوجه الدعوة إلى شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه
إعلام: ترامب يوجه الدعوة إلى شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أرسل دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه في 20 يناير 2025. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T09:31+0000
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وقالت التقارير: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل".وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسات الاقتصادية للصين وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع القادمة من الصين.هدد ترامب بفرض تعريفات تجارية بنسبة 100% على جميع دول "بريكس" إذا لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن، أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا مفيد للطرفين"، محذرة من أن الحرب التجارية لن تحقق النصر لأي من الجانبين.وفي وقت سابق، عقد شي جين بينغ اجتماعا بصيغة "1+10" مع رؤساء 10 منظمات اقتصادية دولية. وفي هذا الحدث، قال الزعيم الصيني إن بكين مستعدة للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأمريكية، وتوسيع التعاون، وإدارة الخلافات، ودفع تنمية العلاقات الصينية الأمريكية في اتجاه مستدام ومستقر وصحي.وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
https://sarabic.ae/20241126/ترامب-يتعهد-بفرض-رسوم-جمركية-بنسبة-25-على-واردات-المكسيك-وكندا-1095185301.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم

إعلام: ترامب يوجه الدعوة إلى شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه

09:31 GMT 12.12.2024
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© AP Photo
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أفادت تقارير أمريكية نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أرسل دعوة للرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه في 20 يناير 2025.
وقالت التقارير: "الرئيس المنتخب دونالد ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل تنصيبه الشهر المقبل".

ويشار إلى أن فريق الرئيس المستقبلي المسؤول عن حفل التنصيب يخطط لدعوة ضيوف أجانب آخرين لحضور حفل أداء ترامب اليمين. وعلى وجه الخصوص، قد يشارك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في هذا الحدث.

وسبق أن انتقد ترامب مرارا وتكرارا السياسات الاقتصادية للصين وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على البضائع القادمة من الصين.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأنه سيضيف 10% على الرسوم الجمركية المفروضة على السلع القادمة من الصين، إلى أن يتم حل مشكلة تهريب المخدرات في بلاده.

هدد ترامب بفرض تعريفات تجارية بنسبة 100% على جميع دول "بريكس" إذا لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.
أكدت السفارة الصينية لدى واشنطن، أن "التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأمريكا مفيد للطرفين"، محذرة من أن الحرب التجارية لن تحقق النصر لأي من الجانبين.
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وفي وقت سابق، عقد شي جين بينغ اجتماعا بصيغة "1+10" مع رؤساء 10 منظمات اقتصادية دولية. وفي هذا الحدث، قال الزعيم الصيني إن بكين مستعدة للحفاظ على الحوار مع الحكومة الأمريكية، وتوسيع التعاون، وإدارة الخلافات، ودفع تنمية العلاقات الصينية الأمريكية في اتجاه مستدام ومستقر وصحي.

وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 كانون الثاني/ يناير 2017 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.
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