https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زاريا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095717883.html

الجيش الروسي يحرر بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:33+0000

2024-12-12T09:33+0000

2024-12-12T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087424202_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8ac05ec1cb5afab6118fbbe034847853.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 9 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 390 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين، وعددا من المدافع".وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 295عسكريًا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 3 هجمات مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 150عسكري، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وعددا من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، 4 صواريخ من طراز "هيمارس" و 37طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241212/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-سونتسوفكا-1095713534.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا