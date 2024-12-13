https://sarabic.ae/20241213/شركات-مغربية-تتفوق-على-نظيراتها-الأجنبية-في-مشروع-البراق-الجديد-1095760430.html
شركات مغربية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في مشروع "البراق" الجديد
شركات مغربية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في مشروع "البراق" الجديد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مغربية أن القطار الفائق السرعة "البراق"، سيتوسع قريبًا في البلاد ليصل إلى مراكش، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الخطوط الحديدية في البلاد. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T14:04+0000
2024-12-13T14:04+0000
2024-12-13T14:04+0000
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اقتصاد
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وذكرت جريدة "الأحداث المغربية"، أنه تم اختيار الشركات التي ستنفذ هذا المشروع الضخم الذي تتجاوز قيمته 338 مليار سنتيم (3.31 مليار دولار أمريكي).وذكرت وسائل إعلام مغربية، في وقت سابق، أن المغرب سيدخل قطارات من نوع "أطلس" جديدة ومحدثة وقريبة من سرعة "البراق" وأن هذه القطارات ستستبدل النسخة الموجودة حاليا، وتزيد سرعتها عن 200 كليومتر في الساعة، ما يمثل تقدما كبيرا في تحسين جودة النقل على الخطوط التقليدية.وأكدت أن هذا التطور سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في مدة السفر إلى مدينة فاس، التي ستلعب دورا في استضافة كأس العالم 2030، والتي تقاسم استضافته المغرب مع إسبانيا والبرتغال.دولة عربية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الطرق والبنية التحتية لديها
https://sarabic.ae/20241211/فوز-إسبانيا-والمغرب-والبرتغال-باستضافة-بطولة-كأس-العالم-2030-1095704062.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد
شركات مغربية تتفوق على نظيراتها الأجنبية في مشروع "البراق" الجديد
أفادت وسائل إعلام مغربية أن القطار الفائق السرعة "البراق"، سيتوسع قريبًا في البلاد ليصل إلى مراكش، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الخطوط الحديدية في البلاد.
وذكرت جريدة "الأحداث المغربية"، أنه تم اختيار الشركات التي ستنفذ هذا المشروع الضخم الذي تتجاوز قيمته 338 مليار سنتيم (3.31 مليار دولار أمريكي).
وأضافت الجريدة أن "الشركات المحلية تفوقت على الشركات الأجنبية في تنفيذ أجزاء من مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، حيث فازت الشركات المغربية بصفقات بقيمة إجمالية تبلغ 12.9 مليار درهم، مقارنة بالصفقات التي نالتها الشركات الصينية والفرنسية".
ومن المنتظر أن يصل القطار الفائق السرعة إلى مراكش، بعدما ظل "البراق" لسنوات يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، في وقت سابق، أن المغرب سيدخل قطارات من نوع "أطلس" جديدة ومحدثة وقريبة من سرعة "البراق" وأن هذه القطارات ستستبدل النسخة الموجودة حاليا، وتزيد سرعتها عن 200 كليومتر في الساعة، ما يمثل تقدما كبيرا في تحسين جودة النقل على الخطوط التقليدية.
وأكدت أن هذا التطور سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في مدة السفر إلى مدينة فاس، التي ستلعب دورا في استضافة كأس العالم 2030، والتي تقاسم استضافته المغرب مع إسبانيا والبرتغال.