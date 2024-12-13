https://sarabic.ae/20241213/هذه-أرضنا-حاخامات-يهود-داخل-الأراضي-السورية-فيديو----1095756733.html
"هذه أرضنا"... حاخامات يهود داخل الأراضي السورية... فيديو
"هذه أرضنا"... حاخامات يهود داخل الأراضي السورية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحاخامات يهود يؤدون مع أطفالهم صلوات من داخل الأراضي السورية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T12:09+0000
2024-12-13T12:09+0000
2024-12-13T12:09+0000
مجتمع
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من حاخامات اليهود يؤدون الصلاة مع أطفالهم، ويتلون سفر من التوراة.وبحسب موقع "تشاباد إنفو"، فإن "مجموعة من حاباد الحاسيديم قامت بتلاوة سفر هتانيا لأول مرة على الأراضي السورية، وذلك بالقرب من قاعدة جبل الشيخ، التي قام الجيش الإسرائيلي بتأمينها مؤخرا بعد انهيار النظام السوري".وبدوره قال الحاخام شالوم بير هرتزل، أحد سكان هضبة الجولان: "للمرة الأولى على الإطلاق، قمنا بافتتاح فرع بيت حاباد في سوريا.. نحن موجودين بأرض داخل سوريا نقيم أول معبد يهودي في الخضر.. قوات الجيش تتواجد خلفنا في جبل الشيخ التي احتلتها منذ ايام قليلة"."لأسباب لذيذة"... مصريون يطالبون السوريين بعدم العودة إلى بلادهم... فيديو أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
"هذه أرضنا"... حاخامات يهود داخل الأراضي السورية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحاخامات يهود يؤدون مع أطفالهم صلوات من داخل الأراضي السورية التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من حاخامات اليهود يؤدون الصلاة مع أطفالهم، ويتلون سفر من التوراة.
وبحسب موقع "تشاباد إنفو"، فإن "مجموعة من حاباد الحاسيديم قامت بتلاوة سفر هتانيا لأول مرة على الأراضي السورية، وذلك بالقرب من قاعدة جبل الشيخ، التي قام الجيش الإسرائيلي بتأمينها مؤخرا بعد انهيار النظام السوري".
وبدوره قال الحاخام شالوم بير هرتزل، أحد سكان هضبة الجولان: "للمرة الأولى على الإطلاق، قمنا بافتتاح فرع بيت حاباد في سوريا.. نحن موجودين بأرض داخل سوريا نقيم أول معبد يهودي في الخضر.. قوات الجيش تتواجد خلفنا في جبل الشيخ التي احتلتها منذ ايام قليلة".