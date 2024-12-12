https://sarabic.ae/20241212/لأسباب-لذيذة-مصريون-يطالبون-السوريين-بعدم-العودة-إلى-بلادهم-فيديو---1095732602.html
"لأسباب لذيذة"... مصريون يطالبون السوريين بعدم العودة إلى بلادهم... فيديو
"لأسباب لذيذة"... مصريون يطالبون السوريين بعدم العودة إلى بلادهم... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشبان مصريين، يطالبون السوريين بالبقاء في بلادهم بعد أن اعتادوا على طعام المطبخ السوري اللذيذ. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T15:05+0000
2024-12-12T15:05+0000
2024-12-12T15:05+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبانا مصريين طالبوا فيها السوريين بعدم الرحيل، متسائلين ماذا سيأكلون بعد رحيل السوريين، بعدما اعتادوا على سندويشات الشاورما مع "التومية"، وطالبوهم بالوصفة في حال مغادرتهم.يذكر أن السوريين الذين جاؤوا إلى مصر افتتحوا العديد من المطاعم، ونشروا أطباق المطبخ السوري، والتي لاقت رواجا وقبولا كبيرا لدى الشعب المصري."ظهر كشمس"... نيزك يضيء سماء ولاية أمريكية... فيديو "بابا نويل مزور" يسرق أجهزة الهاتف في البرازيل... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر
نادي الفيديو, أخبار مصر الآن, مصر
"لأسباب لذيذة"... مصريون يطالبون السوريين بعدم العودة إلى بلادهم... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لشبان مصريين، يطالبون السوريين بالبقاء في بلادهم بعد أن اعتادوا على طعام المطبخ السوري اللذيذ.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي شبانا مصريين طالبوا فيها السوريين بعدم الرحيل، متسائلين ماذا سيأكلون بعد رحيل السوريين، بعدما اعتادوا على سندويشات الشاورما مع "التومية"، وطالبوهم بالوصفة في حال مغادرتهم.
يذكر أن السوريين الذين جاؤوا إلى مصر
افتتحوا العديد من المطاعم، ونشروا أطباق المطبخ السوري، والتي لاقت رواجا وقبولا كبيرا لدى الشعب المصري.