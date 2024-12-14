https://sarabic.ae/20241214/أكثر-من-20-غارة-إسرائيلية-بيوم-واحد-دمرت-المزيد-من-المواقع-العسكرية-السورية-1095782017.html

أكثر من 20 غارة إسرائيلية بيوم واحد دمرت المزيد من المواقع العسكرية السورية

أكثر من 20 غارة إسرائيلية بيوم واحد دمرت المزيد من المواقع العسكرية السورية

سبوتنيك عربي

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مواقع عسكرية سورية، ليلة الجمعة والسبت في عدة مناطق من المحافظات السورية. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت مصادر "سبوتنيك" في سوريا: "سربا من الطائرات الحربية الإسرائيلية دخلت الأجواء السورية وبدأت بتنفيذ غارات جوية باتجاه مواقع عسكرية منها مطار المزة العسكري في دمشق ومواقع أخرى بمحيط العاصمة، بالإضافة إلى استهداف معامل الدفاع والبحوث العلمية بمنطقة مصياف وسط سوريا ومطار الضمير العسكري والذي يحوي على طائرات حربية ومروحية تم تدميرها بشكل كامل".وكشفت المصادر أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تدمير كامل ترسانة السلاح السوري منذ سقوط نظام حكم بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي حيث تم رصد أكثر من 200 غارة جوية إسرائيلية على المواقع العسكرية السورية خلال الأيام 6 الماضيةتمدد إسرائيلي بري على الأراضي السوريةالغارات الإسرائيلية قابلتها تحركات الجيش الإسرائيلي والذي دخل الحدود السورية، وبات يسيطر على ما يقارب 90% من محافظة القنيطرة جنوب سوريا وتقدم باتجاه بلدات قريبة من طريق دمشق- القنيطرة، حيث يقوم جنوده بتفتيش تلك القرى والبلدات وتثبيت بعض النقاط العسكرية بمحيطها.وكانت مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي هبطت في وقت سابق بمنطقة القلمون بريف دمشق، ودخل جنود إسرائيليون إلى مواقع عسكرية سورية في تلك المنطقة وغادروا بعدها باتجاه الحدود السورية مع الجولان المحتل جنوب سوريا.وجاءت هذه المطالب في رسالتين وجههما سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إلى كل من المجلس والأمين العام، بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أي بعد يوم من سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدًا أنه ينقل تعليمات حكومته.يشار إلى أنه عقب سقوط نظام بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسدفي أول رسالة لها لمجلس الأمن... الحكومة السورية المؤقتة تطالب بردع إسرائيل

https://sarabic.ae/20241214/ميقاتي-المطلوب-انتخاب-رئيس-جديد-للجمهورية-والأنظار-تتجه-إلى-جلسة-التاسع-من-يناير-المقبل-1095779957.html

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