https://sarabic.ae/20241214/مسؤول-عراقي-أكثر-من-2000-جندي-سوري-يقيمون-في-خيام-بعد-سقوط-الأسد-1095777289.html
مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول عراقي أن أكثر من 2000 جندي سوري متواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T07:50+0000
2024-12-14T07:50+0000
2024-12-14T07:50+0000
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وقال قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جنديا سوريا. وأوضح الدليمي في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام بسبب دعمهم لنظام الأسد".يُذكر أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بعبور ما لا يقل عن 2000 جندي سوري إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة في سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
كشف مسؤول عراقي أن أكثر من 2000 جندي سوري متواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم.
وقال
قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جنديا سوريا.
وأوضح الدليمي في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام بسبب دعمهم لنظام الأسد".
يُذكر أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بعبور ما لا يقل عن 2000 جندي سوري إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة
على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.