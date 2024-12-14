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برلمان كوريا الجنوبية يؤيد عزل الرئيس يون سيوك يول
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول عراقي أن أكثر من 2000 جندي سوري متواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T07:50+0000
2024-12-14T07:50+0000
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وقال قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جنديا سوريا. وأوضح الدليمي في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام بسبب دعمهم لنظام الأسد".يُذكر أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بعبور ما لا يقل عن 2000 جندي سوري إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة في سوريا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241210/مشاهد-تظهر-أسطول-الجيش-السوري-مدمرا-بالكامل-بعد-قصفه-من-إسرائيل-فيديو-----1095663495.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار

مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد

07:50 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadانتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021
انتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
كشف مسؤول عراقي أن أكثر من 2000 جندي سوري متواجدون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم.
وقال قائم مقام قضاء الرطبة، عماد الدليمي، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جنديا سوريا.
وأوضح الدليمي في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام بسبب دعمهم لنظام الأسد".
يُذكر أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية كانت قد أفادت الأسبوع الماضي بعبور ما لا يقل عن 2000 جندي سوري إلى العراق مع تقدم الفصائل المسلحة في سوريا.
مشاهد متداولة تظهر أسطول الجيش السوري مدمر نتيجة الضربات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مشاهد تظهر أسطول الجيش السوري مدمرا بالكامل بعد قصفه من إسرائيل... فيديو
10 ديسمبر, 14:33 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:57 GMT
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