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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241214/الدفاع-الروسية-تدمير-37-طائرة-مسيرة-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1095775366.html
الدفاع الروسية: تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T04:23+0000
2024-12-14T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 37 طائرة أوكرانية مسيرة".وأشارت إلى أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 12 مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وإقليم كراسنودار، و17 مسيرة فوق بريانسك، و5 فوق أوريول، وواحدة فوق بحر آزوف".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241214/هجوم-بطائرات-مسيرة-يتسبب-في-حريق-بمنشأة-للبنية-التحتية-في-مقاطعة-أوريول-الروسية-1095774664.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تدمير 37 طائرة مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل

04:23 GMT 14.12.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 37 طائرة أوكرانية مسيرة".
عناصر الشرطة الروسية تطوق محطة تيخنولوغيتشيسكي إنستيتوت بمدينة سانت بطرسبورغ وطواقم إطفاء الحريق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
01:27 GMT
وأشارت إلى أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت واعترضت 12 مسيرة فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك وإقليم كراسنودار، و17 مسيرة فوق بريانسك، و5 فوق أوريول، وواحدة فوق بحر آزوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:57 GMT
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