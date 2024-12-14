https://sarabic.ae/20241214/هجوم-بطائرات-مسيرة-يتسبب-في-حريق-بمنشأة-للبنية-التحتية-في-مقاطعة-أوريول-الروسية-1095774664.html
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، أن هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية في المنطقة، فيما تسبب الحطام... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T01:27+0000
2024-12-14T01:27+0000
2024-12-14T01:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كليتشكوف عبر قناته في "تليغرام": "كانت هذه الليلة مضطربة في مقاطعة أوريول. نتيجة للهجوم الكبير بالطائرات المسيرة، نشب حريق في منشأة للبنية التحتية، كما تسببت الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في تلف زجاج بعض المنازل الخاصة".وأضاف أنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع تبعات الهجوم، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1095774513.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، أن هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية في المنطقة، فيما تسبب الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في إتلاف زجاج بعض المنازل الخاصة، دون أن يُسجل وقوع إصابات.
وقال كليتشكوف عبر قناته في "تليغرام": "كانت هذه الليلة مضطربة في مقاطعة أوريول. نتيجة للهجوم الكبير بالطائرات المسيرة، نشب حريق في منشأة للبنية التحتية، كما تسببت الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في تلف زجاج بعض المنازل الخاصة".
وأضاف أنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع تبعات الهجوم، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة،
بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.