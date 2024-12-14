هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية

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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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27 د
لقاء سبوتنيك
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15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
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12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
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27 د
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17:03 GMT
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
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183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241214/هجوم-بطائرات-مسيرة-يتسبب-في-حريق-بمنشأة-للبنية-التحتية-في-مقاطعة-أوريول-الروسية-1095774664.html
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، أن هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية في المنطقة، فيما تسبب الحطام... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T01:27+0000
2024-12-14T01:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال كليتشكوف عبر قناته في "تليغرام": "كانت هذه الليلة مضطربة في مقاطعة أوريول. نتيجة للهجوم الكبير بالطائرات المسيرة، نشب حريق في منشأة للبنية التحتية، كما تسببت الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في تلف زجاج بعض المنازل الخاصة".وأضاف أنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع تبعات الهجوم، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241214/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-7-طائرات-مسيرة-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-1095774513.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

هجوم بطائرات مسيرة يتسبب في حريق بمنشأة للبنية التحتية في مقاطعة أوريول الروسية

01:27 GMT 14.12.2024
© Sputnik . Anatoliy Medved / الانتقال إلى بنك الصورعناصر الشرطة الروسية تطوق محطة "تيخنولوغيتشيسكي إنستيتوت" بمدينة سانت بطرسبورغ وطواقم إطفاء الحريق
عناصر الشرطة الروسية تطوق محطة تيخنولوغيتشيسكي إنستيتوت بمدينة سانت بطرسبورغ وطواقم إطفاء الحريق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© Sputnik . Anatoliy Medved
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أعلن حاكم مقاطعة أوريول الروسية، أندريه كليتشكوف، أن هجومًا واسع النطاق بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للبنية التحتية في المنطقة، فيما تسبب الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في إتلاف زجاج بعض المنازل الخاصة، دون أن يُسجل وقوع إصابات.
وقال كليتشكوف عبر قناته في "تليغرام": "كانت هذه الليلة مضطربة في مقاطعة أوريول. نتيجة للهجوم الكبير بالطائرات المسيرة، نشب حريق في منشأة للبنية التحتية، كما تسببت الحطام الناتج عن الطائرات المسيرة في تلف زجاج بعض المنازل الخاصة".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك
00:34 GMT
وأضاف أنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث واتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع تبعات الهجوم، مؤكدًا أنه لم تُسجل أي إصابات.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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