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27 د
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العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
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قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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13:47 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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https://sarabic.ae/20241214/تركيا-تغرم-غوغل-والشركة-تستأنف-ما-القصة؟-1095780994.html
تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟
تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
قررت هيئة مكافحة الاحتكار التركية تغريم شركة غوغل 2.61 مليار ليرة تركية (75 مليون دولار)، "لاستغلالها موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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من جانبها أعلنت جوجل التابعة لشركة ألفابت أنها سوف تستأنف على القرار، وقال متحد باسم جوجل: "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.وتواجه غوغل سلسلة من الدعاوى بتهمة الاحتكار في دول عدة.وفي السياق نفسه قدمت وزارة العدل الأمريكية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها ضد غوغل.وفي مطلع الشهر الحالي، ادعت شركة جوجل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي.وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة".
https://sarabic.ae/20210105/علا-الفارس-تتصدر-جوجل-وتويتر-في-السعودية-بعد-تغريدات-عن-المصالحة-الخليجية-1047708663.html
https://sarabic.ae/20201216/ولايات-أمريكية-تقاضي-جوجل-بدعوى-إساءة-استغلال-مركزها-المهيمن-بالسوق-1047535315.html
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العالم, منوعات, تقارير منوعات, أخبار العالم الآن

تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟

10:34 GMT 14.12.2024
© REUTERS / Hannah McKayشعار شركة جوجل العالمية
شعار شركة جوجل العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© REUTERS / Hannah McKay
تابعنا عبر
قررت هيئة مكافحة الاحتكار التركية تغريم شركة غوغل 2.61 مليار ليرة تركية (75 مليون دولار)، "لاستغلالها موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات".
من جانبها أعلنت جوجل التابعة لشركة ألفابت أنها سوف تستأنف على القرار، وقال متحد باسم جوجل: "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".
علا الفارس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2021
علا الفارس تتصدر "جوجل" و"تويتر" في السعودية بعد تغريدات عن المصالحة الخليجية
5 يناير 2021, 09:23 GMT
وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.
وتواجه غوغل سلسلة من الدعاوى بتهمة الاحتكار في دول عدة.
وفي السياق نفسه قدمت وزارة العدل الأمريكية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها ضد غوغل.
تابليت آبل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2020
ولايات أمريكية تقاضي جوجل بدعوى إساءة استغلال مركزها المهيمن بالسوق
16 ديسمبر 2020, 21:41 GMT
وفي مطلع الشهر الحالي، ادعت شركة جوجل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي.
وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة".
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