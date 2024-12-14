https://sarabic.ae/20241214/تركيا-تغرم-غوغل-والشركة-تستأنف-ما-القصة؟-1095780994.html
تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟
تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
قررت هيئة مكافحة الاحتكار التركية تغريم شركة غوغل 2.61 مليار ليرة تركية (75 مليون دولار)، "لاستغلالها موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T10:34+0000
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من جانبها أعلنت جوجل التابعة لشركة ألفابت أنها سوف تستأنف على القرار، وقال متحد باسم جوجل: "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.وتواجه غوغل سلسلة من الدعاوى بتهمة الاحتكار في دول عدة.وفي السياق نفسه قدمت وزارة العدل الأمريكية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها ضد غوغل.وفي مطلع الشهر الحالي، ادعت شركة جوجل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي.وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة".
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العالم, منوعات, تقارير منوعات, أخبار العالم الآن
العالم, منوعات, تقارير منوعات, أخبار العالم الآن
تركيا تغرم غوغل والشركة تستأنف.. ما القصة؟
قررت هيئة مكافحة الاحتكار التركية تغريم شركة غوغل 2.61 مليار ليرة تركية (75 مليون دولار)، "لاستغلالها موقعها المهيمن في سوق خدمات خادم الإعلانات".
من جانبها أعلنت جوجل
التابعة لشركة ألفابت أنها سوف تستأنف على القرار، وقال متحد باسم جوجل: "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".
وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.
وتواجه غوغل سلسلة من الدعاوى بتهمة الاحتكار
في دول عدة.
وفي السياق نفسه قدمت وزارة العدل الأمريكية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها ضد غوغل.
16 ديسمبر 2020, 21:41 GMT
وفي مطلع الشهر الحالي، ادعت شركة جوجل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي.
وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة".