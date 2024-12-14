https://sarabic.ae/20241214/لماذا-لم-تقف-القوات-الإيرانية-لدعم-بشار-الأسد؟-قائد-الحرس-الثوري-يجيب-1095778077.html
لماذا لم تقف القوات الإيرانية لدعم بشار الأسد؟ قائد الحرس الثوري يجيب
لماذا لم تقف القوات الإيرانية لدعم بشار الأسد؟ قائد الحرس الثوري يجيب
سبوتنيك عربي
أجاب قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على تساؤل " لماذا لم تقف القوات الإيرانية لدعم بشار الأسد؟" قائلا: بعض الناس يتوقعون منا أن نقاتل بدلاً من... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T09:02+0000
2024-12-14T09:02+0000
2024-12-14T09:02+0000
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وأضاف القائد الإيراني أنه تم إغلاق جميع الطرق لننتقل إلى سوريا. كما نحاول حقًا ليل نهار للمساعدة قدر استطاعتنا، ولا يمكننا حل العديد من المشاكل العالمية والإقليمية بالثبات في الاستراتيجيات ويجب تغيير الاستراتيجيات حسب الحقائق، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.من ناحية أخرى، أوضح خلال اجتماع لعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، في شرح أسباب وتداعيات الأحداث الأمنية والعسكرية الأخيرة في سوريا أن "النظام السوري في عهد آل الأسد كان له السجل الأكثر تميزا في مواجهة الصهيونية بغض النظر عن قضايا تتعلق بطبيعته وشكله السياسي".وأضاف: سوريا هي الدولة الوحيدة التي لم تقبل بأي من خطط التسوية، وكان لها دائما أسلوب المواجهة والهجوم والدفاع والمقاومة تجاه أمريكا والنظام الإسرائيلي. إن النصر الوحيد للحكومات العربية في الحروب الأربع مع إسرائيل (1948، 1956، 1967، 1973)، أي تحرير محافظة القنيطرة من الاحتلال الإسرائيلي، كان من نصيب سوريا.وتابع سلامي: ومن ناحية أخرى، كانت بلاد سوريا خلال هذه السنوات دائمًا ملجأ للحركات الإسلامية والمقاومة. إضافة إلى ذلك، كان حافظ الأسد الرئيس العربي الوحيد الذي وقف إلى جانب إيران أيام الحرب مع العراق. وهذه أمور مهمة في رؤيتنا لسوريا.وقال: تتلخص التحديات الأساسية التي يواجهها الغرب وحلفاؤه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ثلاث قضايا أساسية: حرمان جمهورية إيران الإسلامية من النفوذ الروحي في المنطقة، والحد من قوة الردع الصاروخي لجمهورية إيران الإسلامية وتقليصها، وتدمير المعرفة والتكنولوجيا والقدرات النووية لجمهورية إيران الإسلامية.وشدد اللواء سلامي على أن الغربيين لا يستطيعون إزالة الهيمنة الروحية للنظام بالوسائل التقليدية. موضحًا: لقد لجأوا إلى هذا الأسلوب لخلق بديل مشابه للجمهورية الإسلامية والثورة نفسها. وكان التكفيريون في الواقع نموذجاً رادعاً للغربيين ضد النفوذ الروحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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https://sarabic.ae/20241214/مسؤول-عراقي-أكثر-من-2000-جندي-سوري-يقيمون-في-خيام-بعد-سقوط-الأسد-1095777289.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لماذا لم تقف القوات الإيرانية لدعم بشار الأسد؟ قائد الحرس الثوري يجيب
أجاب قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، على تساؤل " لماذا لم تقف القوات الإيرانية لدعم بشار الأسد؟" قائلا: بعض الناس يتوقعون منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري، وليس من المعقول إشراك جميع قوات الحرس الثوري الإيراني والباسيج للقتال في بلد آخر، بينما وقف جيش ذلك البلد موقف المتفرج.
وأضاف القائد الإيراني
أنه تم إغلاق جميع الطرق لننتقل إلى سوريا. كما نحاول حقًا ليل نهار للمساعدة قدر استطاعتنا، ولا يمكننا حل العديد من المشاكل العالمية والإقليمية بالثبات في الاستراتيجيات ويجب تغيير الاستراتيجيات حسب الحقائق، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية.
من ناحية أخرى، أوضح خلال اجتماع لعدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، في شرح أسباب وتداعيات الأحداث الأمنية والعسكرية الأخيرة في سوريا أن "النظام السوري في عهد آل الأسد كان له السجل الأكثر تميزا في مواجهة الصهيونية بغض النظر عن قضايا تتعلق بطبيعته وشكله السياسي".
وأضاف: سوريا هي الدولة الوحيدة التي لم تقبل بأي من خطط التسوية، وكان لها دائما أسلوب المواجهة والهجوم والدفاع والمقاومة تجاه أمريكا والنظام الإسرائيلي. إن النصر الوحيد للحكومات العربية في الحروب الأربع مع إسرائيل (1948، 1956، 1967، 1973)، أي تحرير محافظة القنيطرة من الاحتلال الإسرائيلي، كان من نصيب سوريا.
وتابع سلامي: ومن ناحية أخرى، كانت بلاد سوريا خلال هذه السنوات دائمًا ملجأ للحركات الإسلامية والمقاومة. إضافة إلى ذلك، كان حافظ الأسد الرئيس العربي الوحيد الذي وقف إلى جانب إيران
أيام الحرب مع العراق. وهذه أمور مهمة في رؤيتنا لسوريا.
وقال: تتلخص التحديات الأساسية التي يواجهها الغرب وحلفاؤه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ثلاث قضايا أساسية: حرمان جمهورية إيران الإسلامية من النفوذ الروحي في المنطقة، والحد من قوة الردع الصاروخي لجمهورية إيران الإسلامية وتقليصها، وتدمير المعرفة والتكنولوجيا والقدرات النووية لجمهورية إيران الإسلامية.
وشدد اللواء سلامي على أن الغربيين لا يستطيعون إزالة الهيمنة الروحية للنظام بالوسائل التقليدية. موضحًا: لقد لجأوا إلى هذا الأسلوب لخلق بديل مشابه للجمهورية الإسلامية والثورة نفسها. وكان التكفيريون في الواقع نموذجاً رادعاً للغربيين ضد النفوذ الروحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.