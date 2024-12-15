https://sarabic.ae/20241215/أول-ظهور-لمستشارة-بشار-الأسد-بعد-التنحي-أين-تعيش-بثينة-شعبان-1095807838.html

أول ظهور لمستشارة بشار الأسد بعد التنحي.. أين تعيش بثينة شعبان؟

أول ظهور لمستشارة بشار الأسد بعد التنحي.. أين تعيش بثينة شعبان؟

سبوتنيك عربي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورة قالوا إنها للمستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري السابق بشار الأسد، بعد تنحيه عن الحكم، في أحد... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T13:38+0000

2024-12-15T13:38+0000

2024-12-15T13:38+0000

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وزعم ناشرو الصورة، أنه تم التقاطها في مطار دبي الدولي، وفقا لموقع "تلفزيون سوريا".كما رجّح بعضهم الآخر أن صورة بثينة شعبان، قد التقطت لها في مطار بيروت الدولي.وأشار المعلقون على صورة شعبان، إلى أنه تم التقاطها لها وهي تهرب من سوريا، عقب يوم واحد فقط من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.وكانت تقارير غربية نقلت في الآونة الأخيرة عن مساعد مقرب من دائرة الرئيس السابق بشار الأسد، أن الأخير اتصل بمستشارته الإعلامية بثينة شعبان، وطلب منها الحضور إلى منزله لكتابة كلمة له، لكن عندما وصلت لم يكن أحد هناك.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241214/المبعوث-الأممي-إلى-سوريا-يرد-على-ما-إذا-كان-سقوط-نظام-بشار-الأسد-وراءه-صفقة-إقليمية-أو-دولية-1095794449.html

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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار