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الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
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الإنسان والثقافة
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قوانين الاقتصاد
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تغيير ألوان العلم السوري على الطائرات... فيديو
تغيير ألوان العلم السوري على الطائرات... فيديو
سبوتنيك عربي
وثّقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادات مكثفة للطائرات السورية تمهيدا لاستئناف رحلاتها الجوية. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T06:55+0000
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وظهر في مقاطع متداولة، العمال وهم يغيرون ألوان العلم على الطائرات ليحل محل القديم، وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.ويأتي هذا التغيير في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا وأُعلن رسمياً اعتماد العلم الأخضر كرمز جديد للدولة.يذكر أن العلم الأخضر كان قد برز خلال احتجاجات عام 2011، واستخدمه المتظاهرون آنذاك في مختلف المحافظات تعبيرا عن مطالبهم بإسقاط النظام.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241214/مسؤول-عراقي-أكثر-من-2000-جندي-سوري-يقيمون-في-خيام-بعد-سقوط-الأسد-1095777289.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, نادي الفيديو, العالم العربي

تغيير ألوان العلم السوري على الطائرات... فيديو

06:55 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 15.12.2024)
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
وثّقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادات مكثفة للطائرات السورية تمهيدا لاستئناف رحلاتها الجوية.
وظهر في مقاطع متداولة، العمال وهم يغيرون ألوان العلم على الطائرات ليحل محل القديم، وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا وأُعلن رسمياً اعتماد العلم الأخضر كرمز جديد للدولة.
يذكر أن العلم الأخضر كان قد برز خلال احتجاجات عام 2011، واستخدمه المتظاهرون آنذاك في مختلف المحافظات تعبيرا عن مطالبهم بإسقاط النظام.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
انتشار الجيش السوري في نوى، أكبر مدن ريف درعا، سوريا 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مسؤول عراقي: أكثر من 2000 جندي سوري يقيمون في خيام بعد سقوط الأسد
أمس, 07:50 GMT
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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