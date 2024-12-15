تغيير ألوان العلم السوري على الطائرات... فيديو
06:55 GMT 15.12.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 15.12.2024)
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
© Sputnik . Mohammad Damour
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وثّقت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادات مكثفة للطائرات السورية تمهيدا لاستئناف رحلاتها الجوية.
وظهر في مقاطع متداولة، العمال وهم يغيرون ألوان العلم على الطائرات ليحل محل القديم، وكان العلم السابق يضم اللون الأحمر بدل الأخضر.
تغيير العلم السوري 🇸🇾 بالعلم الجديد على الطائرات المدنية في مطار دمشق الدولي. #سوريا_تتحرر #المعارضة_السورية pic.twitter.com/ImQOWBOxXV— Daily. (@Daily_Events_) December 14, 2024
ويأتي هذا التغيير في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة في سوريا وأُعلن رسمياً اعتماد العلم الأخضر كرمز جديد للدولة.
يذكر أن العلم الأخضر كان قد برز خلال احتجاجات عام 2011، واستخدمه المتظاهرون آنذاك في مختلف المحافظات تعبيرا عن مطالبهم بإسقاط النظام.
تغيير العلم السوري، بالعلم الجديد على الطائرات المدنية في مطار دمشق الدولي.#سوريا_الان pic.twitter.com/yGGmvJzP7I— عبدالله البندر (@a_albander) December 14, 2024
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
كما أكد الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.