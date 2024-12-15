https://sarabic.ae/20241215/خبير-بريطاني-الجنود-الأوكرانيون-سيتوقفون-قريبا-عن-إطاعة-أوامر-نظام-كييف-1095806755.html
خبير بريطاني: الجنود الأوكرانيون سيتوقفون قريبا عن إطاعة أوامر نظام كييف
خبير بريطاني: الجنود الأوكرانيون سيتوقفون قريبا عن إطاعة أوامر نظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية سيتوقفون قريبًا عن إطاعة أوامر نظام كييف. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T13:57+0000
2024-12-15T13:57+0000
2024-12-15T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أفترض أنه في الأيام المقبلة، سيقرر الجنود الأوكرانيون بأنفسهم ما يجب عليهم فعله، بغض النظر عما يأمرون به من كييف. لقد حدث هذا بالفعل في أرتيوموفسك، في ماريوبول، في أوغليدار، وسنرى انسحابا غير منظم".ووفقًا للخبير البريطاني، قد ينهار خط الدفاع الأوكراني بأكمله قريبًا، مع تطور وضع حرج بشكل خاص حول كراسنوارميسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241215/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-400-عسكري-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095804172.html
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روسيا
خبير بريطاني: الجنود الأوكرانيون سيتوقفون قريبا عن إطاعة أوامر نظام كييف
ذكر الخبير والمحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن جنود القوات المسلحة الأوكرانية سيتوقفون قريبًا عن إطاعة أوامر نظام كييف.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "أفترض أنه في الأيام المقبلة، سيقرر الجنود الأوكرانيون بأنفسهم ما يجب عليهم فعله، بغض النظر عما يأمرون به من كييف. لقد حدث هذا بالفعل في أرتيوموفسك، في ماريوبول، في أوغليدار، وسنرى انسحابا غير منظم".
ووفقًا للخبير البريطاني، قد ينهار خط الدفاع الأوكراني بأكمله قريبًا، مع تطور وضع حرج بشكل خاص حول كراسنوارميسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.