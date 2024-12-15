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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241215/رئيس-سلوفاكيا-يخشى-تدفق-الأسلحة-من-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-1095812910.html
رئيس سلوفاكيا يخشى تدفق الأسلحة من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
رئيس سلوفاكيا يخشى تدفق الأسلحة من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، عن تخوفه من أن يتدفق من أوكرانيا عدد كبير من الأسلحة ومجموعات مختلفة من الأشخاص، الذين قد يشكلون تهديدًا لأمن سلوفاكيا... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T16:48+0000
2024-12-15T16:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف الرئيس بيليغريني، للتلفزيون الرسمي السلوفاكي، أنه "من الضروري أن نقول صراحة أنه بعد انتهاء الحرب أو إيقافها في أوكرانيا، قد يأتي إلينا عدد كبير من الأشخاص وكمية هائلة من الأسلحة ومجموعات مختلفة من الناس وسيستمرون في السعي لخلق نوع من السلام بطريقة أو بأخرى، وهذا يحمل مخاطر أمنية ليس فقط لسلوفاكيا، ولكن أيضًا للدول الأخرى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241215/خبير-بريطاني-الجنود-الأوكرانيون-سيتوقفون-قريبا-عن-إطاعة-أوامر-نظام-كييف-1095806755.html
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روسيا

رئيس سلوفاكيا يخشى تدفق الأسلحة من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

16:48 GMT 15.12.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعرب الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، عن تخوفه من أن يتدفق من أوكرانيا عدد كبير من الأسلحة ومجموعات مختلفة من الأشخاص، الذين قد يشكلون تهديدًا لأمن سلوفاكيا بعد انتهاء الصراع.
وأضاف الرئيس بيليغريني، للتلفزيون الرسمي السلوفاكي، أنه "من الضروري أن نقول صراحة أنه بعد انتهاء الحرب أو إيقافها في أوكرانيا، قد يأتي إلينا عدد كبير من الأشخاص وكمية هائلة من الأسلحة ومجموعات مختلفة من الناس وسيستمرون في السعي لخلق نوع من السلام بطريقة أو بأخرى، وهذا يحمل مخاطر أمنية ليس فقط لسلوفاكيا، ولكن أيضًا للدول الأخرى".
وأشار إلى أن سلوفاكيا يجب أن تكون مستعدة لمختلف حالات الأزمات، بما في ذلك موجة جديدة من اللاجئين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: الجنود الأوكرانيون سيتوقفون قريبا عن إطاعة أوامر نظام كييف
13:57 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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