https://sarabic.ae/20241215/صحفية-أوكرانية-الدعم-الأمريكي-لكييف-لم-يجلب-لنا-سوى-الحزن-والخسارة-1095816288.html
صحفية أوكرانية: الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة
صحفية أوكرانية: الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة
سبوتنيك عربي
ذكرت الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو، أن الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة لأوكرانيا. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T18:46+0000
2024-12-15T18:46+0000
2024-12-15T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت بانتشينكو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دعمتم بالفعل الشعب الأوكراني، لقد فقدنا الأراضي وما يقرب من مليون شخص".وفي وقت سابق، قدّر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاوزت 62 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة وصل الرقم إلى 61.4 مليار دولار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241215/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-400-عسكري-خلال-24-ساعة-على-محور-كورسك-1095804172.html
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روسيا
صحفية أوكرانية: الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة
ذكرت الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو، أن الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة لأوكرانيا.
وأضافت بانتشينكو، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دعمتم بالفعل الشعب الأوكراني، لقد فقدنا الأراضي وما يقرب من مليون شخص".
وفي وقت سابق، قدّر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجاوزت 62 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة وصل الرقم إلى 61.4 مليار دولار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.