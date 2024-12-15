https://sarabic.ae/20241215/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-دعمه-لجميع-الجهود-الرامية-لوحدة-واستقرار-سوريا-1095811105.html

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا

سبوتنيك عربي

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والذي أكد دعمه للشعب السوري واحترام خياراته. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T15:25+0000

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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان له، على "دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له".وثمّن البديوي، ما تضمنه البيان الصادر، والذي سيسهم في بناء وازدهار سوريا، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري.وأفاد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، أمس السبت، بأن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها".وأدان البيان توغل إسرائيل في عمق المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاختراقات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بسوريا".ووصف البيان أمن سوريا واستقرارها بأنه "ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها"، مؤكدًا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية، تمثل كل القوى.وأعرب البيان عن دعم تشكيل هيئة حكم انتقالية بتوافق سوري والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددًا على الوقوف "إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".وأكد البيان ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية مع دعم الانتقال إلى نظام سياسي جديد يلبي طموحات السوريين عبر انتخابات حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة"، كما دعا إلى إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، تعليماته للجيش بالاستعداد للمكوث في جبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على العاصمة السورية دمشق، خلال فصل الشتاء.يشار إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السوري المحتل، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

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