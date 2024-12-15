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https://sarabic.ae/20241215/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-دعمه-لجميع-الجهود-الرامية-لوحدة-واستقرار-سوريا-1095811105.html
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا
سبوتنيك عربي
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والذي أكد دعمه للشعب السوري واحترام خياراته. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T15:25+0000
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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان له، على "دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له".وثمّن البديوي، ما تضمنه البيان الصادر، والذي سيسهم في بناء وازدهار سوريا، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري.وأفاد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، أمس السبت، بأن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها".وأدان البيان توغل إسرائيل في عمق المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاختراقات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بسوريا".ووصف البيان أمن سوريا واستقرارها بأنه "ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها"، مؤكدًا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية، تمثل كل القوى.وأعرب البيان عن دعم تشكيل هيئة حكم انتقالية بتوافق سوري والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددًا على الوقوف "إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".وأكد البيان ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية مع دعم الانتقال إلى نظام سياسي جديد يلبي طموحات السوريين عبر انتخابات حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة"، كما دعا إلى إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، تعليماته للجيش بالاستعداد للمكوث في جبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على العاصمة السورية دمشق، خلال فصل الشتاء.يشار إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السوري المحتل، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.
https://sarabic.ae/20241215/العراق-يطرح-ورقة-شاملة-حول-خطة-العمل-بشأن-مستقبل-سوريا-1095807304.html
https://sarabic.ae/20241215/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-بعد-مغادرتنا-سوريا-دخل-الإسرائيليون-البيوت-1095801569.html
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أخبار سوريا اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, مجلس التعاون الخليجي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه لجميع الجهود الرامية لوحدة واستقرار سوريا

15:25 GMT 15.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، والذي أكد دعمه للشعب السوري واحترام خياراته.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان له، على "دعم دول المجلس لكافة الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن واستقرار سوريا، والوقوف مع الشعب السوري وتقديم كافة الدعم له".
وثمّن البديوي، ما تضمنه البيان الصادر، والذي سيسهم في بناء وازدهار سوريا، وإنهاء مأساة ومعاناة الشعب السوري.
سوريون يتجمعون خلال مظاهرة احتفالية عقب صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، في دمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
13:21 GMT
وأفاد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، أمس السبت، بأن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها".
وأدان البيان توغل إسرائيل في عمق المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، مطالبا مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاختراقات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بسوريا".
ووصف البيان أمن سوريا واستقرارها بأنه "ركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها"، مؤكدًا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية، تمثل كل القوى.
وأعرب البيان عن دعم تشكيل هيئة حكم انتقالية بتوافق سوري والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددًا على الوقوف "إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".
وأكد البيان ضرورة "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية مع دعم الانتقال إلى نظام سياسي جديد يلبي طموحات السوريين عبر انتخابات حرة تشرف عليها الأمم المتحدة، ودعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة"، كما دعا إلى إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
قائد الحرس الثوري الإيراني: بعد مغادرتنا سوريا دخل الإسرائيليون البيوت
09:27 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أصدر يوم الجمعة الماضي، تعليماته للجيش بالاستعداد للمكوث في جبل الشيخ وهو موقع استراتيجي يطل على العاصمة السورية دمشق، خلال فصل الشتاء.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة يتطلب ترتيبا خاصا والقيام باستعدادات خاصة لنشر الجنود هناك رغم ظروف الطقس الصعبة، وأضافت: "نظرا لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ".
يشار إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فرض الجيش الإسرائيلي سيطرته، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على الجانب السوري من جبل الشيخ في مرتفعات الجولان السوري المحتل، دون مواجهة أي مقاومة، كما نشر قواته في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.
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