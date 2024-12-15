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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241215/هيئة-الأركان-الأوكرانية-تعترف-بتميز-قدرات-الجيش-الروسي-1095817442.html
هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتميز قدرات الجيش الروسي
هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتميز قدرات الجيش الروسي
سبوتنيك عربي
اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمميزات القوات المسلحة الروسية في اتجاه كوراخيف، والذي يعتبر أكثر التجاهات سخونة وفقا لهيئة أركان قوات... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T19:48+0000
2024-12-15T19:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في رسالة لها عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "يظل اتجاه كوراخيف أحد أكثر الاتجاهات سخونة".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة فيسيولي غاي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا".وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز) العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241215/صحفية-أوكرانية-الدعم-الأمريكي-لكييف-لم-يجلب-لنا-سوى-الحزن-والخسارة-1095816288.html
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روسيا

هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتميز قدرات الجيش الروسي

19:48 GMT 15.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمميزات القوات المسلحة الروسية في اتجاه كوراخيف، والذي يعتبر أكثر التجاهات سخونة وفقا لهيئة أركان قوات نظام كييف.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في رسالة لها عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "يظل اتجاه كوراخيف أحد أكثر الاتجاهات سخونة".

وأضافت الهيئة أن القوات الروسية "تتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد، تحرير وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة بوشكينو التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لتحرير وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بلدة فيسيولي غاي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية أيضا".
وأضاف البيان: "تم استهداف القوى (من قبل قوات المركز) العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وأندرييفكا، وشيفتشينكو، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد 10 هجمات مضادة للعدو".
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفية أوكرانية: الدعم الأمريكي لكييف لم يجلب سوى الحزن والخسارة
18:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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