https://sarabic.ae/20241215/20-قتيلا-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-خان-يونس-1095818490.html
20 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس
20 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس
سبوتنيك عربي
قتل 20 فلسطييا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا، بأن "قوات الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241215/تقرير-نتنياهو-يجري-مشاورات-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1095803480.html
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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
20 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس
قتل 20 فلسطييا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية - وفا، بأن "قوات الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة
من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.