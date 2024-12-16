https://sarabic.ae/20241216/برلمانيون-البعثة-الأممية-جزء-من-المشكلة-وتؤجج-الأزمة-ونطالب-بانتخابات-حرة-ونزيهة-1095852802.html
برلمانيون: البعثة الأممية جزء من المشكلة وتؤجج الأزمة ونطالب بانتخابات حرة ونزيهة
برلمانيون: البعثة الأممية جزء من المشكلة وتؤجج الأزمة ونطالب بانتخابات حرة ونزيهة
سبوتنيك عربي
أصدر أعضاء من مجلس النواب الليبي بيانًا مشتركًا بشأن الإحاطة الأخيرة لرئيس بعثة الأمم المتحدة، قالوا إن البعثة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T21:35+0000
2024-12-16T21:35+0000
2024-12-16T21:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/17/1095110780_0:875:1441:1686_1920x0_80_0_0_1b3245cd094a537c8d13df1227ccc85e.jpg
وأكد النواب أن البعثة باتت جزء من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل، وأن استمرارها في هذا النهج تأجيج للأزمة وإطالة معاناة الليبيين، محملين إياها والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد النواب، في بيان حصلت عليه سبوتنيك، أن فشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم.وأكدوا فيه ضرورة احترام السيادة الليبية والعمل الجاد نحو إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويجب المرافقة على نتائجها دون أي شروط مسبقة أو أعذار.وأعرب النواب عن رفضهم لما اعتبروه "استمرار النهج الأممي في إطالة الأزمة"، مشددين على أهمية الكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.كما طالب النواب بوضع جدول زمني واضح لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وتنظيم الانتخابات وفق إرادة الشعب الليبي وحده.ودعا البيان كافة القوى الوطنية والمؤسسات إلى توحيد الجهود في مواجهة محاولات تقويض استقلال البلاد، وشدد النواب على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المؤسسات.
https://sarabic.ae/20241215/خبراء-يحذرون-من-انتقال-عناصر-مسلحة-من-سوريا-إلى-ليبيا؟-1095814269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/17/1095110780_0:740:1441:1821_1920x0_80_0_0_6a1fcaea1b63b857fe9c26617f8412d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
برلمانيون: البعثة الأممية جزء من المشكلة وتؤجج الأزمة ونطالب بانتخابات حرة ونزيهة
21:35 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 21:36 GMT 16.12.2024)
أصدر أعضاء من مجلس النواب الليبي بيانًا مشتركًا بشأن الإحاطة الأخيرة لرئيس بعثة الأمم المتحدة، قالوا إن البعثة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي.
وأكد النواب أن البعثة باتت جزء من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل، وأن استمرارها في هذا النهج تأجيج للأزمة وإطالة معاناة الليبيين، محملين إياها والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد النواب، في بيان حصلت عليه سبوتنيك
، أن فشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم.
وأكدوا فيه ضرورة احترام السيادة الليبية والعمل الجاد نحو إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويجب المرافقة على نتائجها دون أي شروط مسبقة أو أعذار.
وأعرب النواب عن رفضهم لما اعتبروه "استمرار النهج الأممي في إطالة الأزمة"، مشددين على أهمية الكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
كما طالب النواب بوضع جدول زمني واضح لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وتنظيم الانتخابات
وفق إرادة الشعب الليبي وحده.
ودعا البيان كافة القوى الوطنية والمؤسسات إلى توحيد الجهود في مواجهة محاولات تقويض استقلال البلاد، وشدد النواب على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المؤسسات.