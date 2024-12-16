https://sarabic.ae/20241216/برلمانيون-البعثة-الأممية-جزء-من-المشكلة-وتؤجج-الأزمة-ونطالب-بانتخابات-حرة-ونزيهة-1095852802.html

برلمانيون: البعثة الأممية جزء من المشكلة وتؤجج الأزمة ونطالب بانتخابات حرة ونزيهة

برلمانيون: البعثة الأممية جزء من المشكلة وتؤجج الأزمة ونطالب بانتخابات حرة ونزيهة

سبوتنيك عربي

أصدر أعضاء من مجلس النواب الليبي بيانًا مشتركًا بشأن الإحاطة الأخيرة لرئيس بعثة الأمم المتحدة، قالوا إن البعثة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأكد النواب أن البعثة باتت جزء من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل، وأن استمرارها في هذا النهج تأجيج للأزمة وإطالة معاناة الليبيين، محملين إياها والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والاخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد النواب، في بيان حصلت عليه سبوتنيك، أن فشل بعثة الأمم المتحدة في أداء مهامها يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم.وأكدوا فيه ضرورة احترام السيادة الليبية والعمل الجاد نحو إنهاء المرحلة الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويجب المرافقة على نتائجها دون أي شروط مسبقة أو أعذار.وأعرب النواب عن رفضهم لما اعتبروه "استمرار النهج الأممي في إطالة الأزمة"، مشددين على أهمية الكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام حق الليبيين في تقرير مصيرهم بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.كما طالب النواب بوضع جدول زمني واضح لإنجاز الاستحقاقات الوطنية وتنظيم الانتخابات وفق إرادة الشعب الليبي وحده.ودعا البيان كافة القوى الوطنية والمؤسسات إلى توحيد الجهود في مواجهة محاولات تقويض استقلال البلاد، وشدد النواب على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة يتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية وعودة المؤسسات.

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