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https://sarabic.ae/20241216/جون-كيربي-يعلق-على-الطائرات-المسيرة-الغامضة-التي-حلقت-فوق-نيويورك-ونيوجيرسي-1095853454.html
جون كيربي يعلق على الطائرات المسيرة الغامضة التي حلقت فوق نيويورك ونيوجيرسي
جون كيربي يعلق على الطائرات المسيرة الغامضة التي حلقت فوق نيويورك ونيوجيرسي
سبوتنيك عربي
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية لم تشهد أي تهديد للأمن القومي أو السلامة المدنية من طائرات مسيرة فوق نيوجيرسي. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T23:10+0000
2024-12-16T23:10+0000
طائرة مسيرة
الولايات المتحدة الأمريكية
منصب مستشار الأمن القومي
العالم
ولاية "نيو جيرسي"
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سبوتنيك. وقال كيربي يوم الاثنين، "لم نرصد أي شيء شاذ أو أي خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو في ولايات أخرى في الشمال الشرقي.. من الواضح أننا ندرك القلق بين العديد من المجتمعات. ونواصل دعم السلطات المحلية والولائية، كما قلت، بالتكنولوجيا ودعم إنفاذ القانون".وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه كان يتلقى تقارير عن مجموعات من الطائرات مسيرة فوق الولايتين الواقعتين (نيوجيرسي ونيويورك) في شمال شرق الولايات المتحدة لعدة أسابيع. ولم تتمكن السلطات بعد من تحديد مصدر الطائرات بدون طيار وليس لديها أي دليل على أنها تشكل أي تهديد.وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.وأصر البنتاغون وقتها، على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241215/شكاوى-منذ-أسابيع-طائرات-مسيرة-غامضة-في-ولاية-نيويورك-تشل-حركة-مطار-الولاية-1095797973.html
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طائرة مسيرة, الولايات المتحدة الأمريكية, منصب مستشار الأمن القومي, العالم, ولاية "نيو جيرسي"
طائرة مسيرة, الولايات المتحدة الأمريكية, منصب مستشار الأمن القومي, العالم, ولاية "نيو جيرسي"

جون كيربي يعلق على الطائرات المسيرة الغامضة التي حلقت فوق نيويورك ونيوجيرسي

23:10 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون كيربي، يوم الاثنين، إن الحكومة الأمريكية لم تشهد أي تهديد للأمن القومي أو السلامة المدنية من طائرات مسيرة فوق نيوجيرسي.
سبوتنيك. وقال كيربي يوم الاثنين، "لم نرصد أي شيء شاذ أو أي خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو في ولايات أخرى في الشمال الشرقي.. من الواضح أننا ندرك القلق بين العديد من المجتمعات. ونواصل دعم السلطات المحلية والولائية، كما قلت، بالتكنولوجيا ودعم إنفاذ القانون".

وأشار إلى أن "تقييمنا في هذه المرحلة هو أن النشاط يمثل طائرات مسيرة تجارية لإنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه كان يتلقى تقارير عن مجموعات من الطائرات مسيرة فوق الولايتين الواقعتين (نيوجيرسي ونيويورك) في شمال شرق الولايات المتحدة لعدة أسابيع. ولم تتمكن السلطات بعد من تحديد مصدر الطائرات بدون طيار وليس لديها أي دليل على أنها تشكل أي تهديد.
ويوم السبت، قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف الأمريكيين لعدة أسابيع "ذهب إلى أبعد مما ينبغي".
وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".
ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية
أمس, 03:09 GMT
وأصر البنتاغون وقتها، على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.
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