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السيسي يبعث برسالة للسعودية خلال استقباله بدر بن فرحان آل سعود
السيسي يبعث برسالة للسعودية خلال استقباله بدر بن فرحان آل سعود
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي، مشيدا بالعلاقات التاريخية مع السعودية في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T15:02+0000
2024-12-17T15:03+0000
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أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للرئاسة، أن وزير الثقافة السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين. وأعرب الرئيس المصري عن أمنيته للسعودية بالتوفيق في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها المملكة، ومجددا التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.وأشاد السيسي بالتطور الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، معلنا ترحيبه بأي تعاون تطلبه المملكة، خاصة مع امتلاك مصر إرث ثقافي وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.كما أعلن الرئيس المصري استعداد بلاده للتوسع في تنفيذ مشروعات محددة مع المملكة في الجوانب الخاصة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.ومن جانبه، شدد وزير الثقافة السعودي على أهمية التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفا أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي.وجدد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حرص المملكة على تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع مصر، منوها إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في الجانبين، لتعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة.
https://sarabic.ae/20241120/السعودية-تتخذ-قرارا-نهائيا-بشأن-خطوة-مشتركة-مع-مصر-1094996340.html
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العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية
العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية

السيسي يبعث برسالة للسعودية خلال استقباله بدر بن فرحان آل سعود

15:02 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 17.12.2024)
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Alexander Nemenov
تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة السعودي، مشيدا بالعلاقات التاريخية مع السعودية في كافة المجالات.
أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمي للرئاسة، أن وزير الثقافة السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لهما كشقيقين عزيزين.
مصر والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
السعودية تتخذ قرارا نهائيا بشأن خطوة مشتركة مع مصر
20 نوفمبر, 10:17 GMT
وأعرب الرئيس المصري عن أمنيته للسعودية بالتوفيق في مختلف الفعاليات الثقافية والبطولات الرياضية التي تستضيفها المملكة، ومجددا التهنئة للسعودية بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وأشاد السيسي بالتطور الذي تشهده المملكة في مجالات الثقافة والفنون والسياحة، معلنا ترحيبه بأي تعاون تطلبه المملكة، خاصة مع امتلاك مصر إرث ثقافي وخبرات واسعة وقدرات كبيرة في مختلف مجالات الفنون والثقافة.
كما أعلن الرئيس المصري استعداد بلاده للتوسع في تنفيذ مشروعات محددة مع المملكة في الجوانب الخاصة بالثقافة والفنون والآداب وحماية التراث.
ومن جانبه، شدد وزير الثقافة السعودي على أهمية التقارب الوثيق والترابط بين الشعبين المصري والسعودي، مضيفا أن الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة في وجدان المواطن السعودي.
وجدد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، حرص المملكة على تكثيف التعاون وتنفيذ مشروعات ثقافية وفنية مع مصر، منوها إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في الجانبين، لتعزيز مسيرة التعاون الثقافي والفني بين مصر والمملكة.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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