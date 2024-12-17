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هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
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18:03 GMT
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18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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183 د
مساحة حرة
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من الملعب
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حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
سبوتنيك عربي
أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة لحكومة الإنقاذ، عمل إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:02+0000
2024-12-17T17:02+0000
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وقال مصدر في إدارة "شام إف إم" لـ"سبوتنيك": "تم إبلاغنا بشكل شفهي بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر وعدم ممارسة العمل الإعلامي والصحفي والاكتفاء ببث الأغاني فقط دون أي توضيح من قبل وزارة الإعلام حول أسباب هذا القرار".وأكد المصدر أن إذاعة "شام إف إم" على الرغم أن البيانات التي صدرت من قبل القيادة السياسية والعسكرية الجديدة في سوريا أكدت على حرية عمل الصحافة والصحفيين لكن على أرض الواقع تبينت أنها أقول فقط دون أي تطبيق.وتابع المصدر: "نحن ضد إيقاف عمل أي وسيلة إعلامية في سوريا تحت أي ذريعة واليوم "شام إف إم" ملك لكل السوريين".وأشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوريأردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني
https://sarabic.ae/20241217/تعطلت-رواتبهم--مواطنون-سوريون-يشتكون-بسبب-ضيق-الحال--1095892867.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب

17:02 GMT 17.12.2024
© Sputnik . basel shartouhحكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
حكومة الإنقاذ توقف إذاعة شام إف إم السورية عن العمل دون توضيح الأسباب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . basel shartouh
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أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة لحكومة الإنقاذ، عمل إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.
وقال مصدر في إدارة "شام إف إم" لـ"سبوتنيك": "تم إبلاغنا بشكل شفهي بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر وعدم ممارسة العمل الإعلامي والصحفي والاكتفاء ببث الأغاني فقط دون أي توضيح من قبل وزارة الإعلام حول أسباب هذا القرار".
وأكد المصدر أن إذاعة "شام إف إم" على الرغم أن البيانات التي صدرت من قبل القيادة السياسية والعسكرية الجديدة في سوريا أكدت على حرية عمل الصحافة والصحفيين لكن على أرض الواقع تبينت أنها أقول فقط دون أي تطبيق.
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"تعطلت رواتبهم" .. مواطنون سوريون يشتكون بسبب ضيق الحال
16:28 GMT
وتابع المصدر: "نحن ضد إيقاف عمل أي وسيلة إعلامية في سوريا تحت أي ذريعة واليوم "شام إف إم" ملك لكل السوريين".
وأشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
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