https://sarabic.ae/20241217/حكومة-الإنقاذ-توقف-إذاعة-شام-إف-إم-السورية-عن-العمل-دون-توضيح-الأسباب--1095893465.html
حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
سبوتنيك عربي
أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة لحكومة الإنقاذ، عمل إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:02+0000
2024-12-17T17:02+0000
2024-12-17T17:02+0000
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وقال مصدر في إدارة "شام إف إم" لـ"سبوتنيك": "تم إبلاغنا بشكل شفهي بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر وعدم ممارسة العمل الإعلامي والصحفي والاكتفاء ببث الأغاني فقط دون أي توضيح من قبل وزارة الإعلام حول أسباب هذا القرار".وأكد المصدر أن إذاعة "شام إف إم" على الرغم أن البيانات التي صدرت من قبل القيادة السياسية والعسكرية الجديدة في سوريا أكدت على حرية عمل الصحافة والصحفيين لكن على أرض الواقع تبينت أنها أقول فقط دون أي تطبيق.وتابع المصدر: "نحن ضد إيقاف عمل أي وسيلة إعلامية في سوريا تحت أي ذريعة واليوم "شام إف إم" ملك لكل السوريين".وأشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوريأردوغان وفون دير لاين: ضرورة إدارة شاملة في سوريا وحل سلمي للوضع الميداني
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
حصري
أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة لحكومة الإنقاذ، عمل إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.
وقال مصدر في إدارة "شام إف إم" لـ"سبوتنيك
": "تم إبلاغنا بشكل شفهي بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر وعدم ممارسة العمل الإعلامي والصحفي والاكتفاء ببث الأغاني فقط دون أي توضيح من قبل وزارة الإعلام حول أسباب هذا القرار".
وأكد المصدر أن إذاعة "شام إف إم" على الرغم أن البيانات التي صدرت من قبل القيادة السياسية والعسكرية الجديدة في سوريا أكدت على حرية عمل الصحافة والصحفيين لكن على أرض الواقع تبينت أنها أقول فقط دون أي تطبيق.
وتابع المصدر: "نحن ضد إيقاف عمل أي وسيلة إعلامية في سوريا تحت أي ذريعة واليوم "شام إف إم" ملك لكل السوريين".
وأشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.