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مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري
مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري
سبوتنيك عربي
ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما مستجدات الساحة السورية والوضع في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T12:28+0000
2024-12-17T12:28+0000
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وجدد مجلس الوزراء السعودي، "وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمنها واستقرارها، والتأكيد على "إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي"، حسب صحيفة "الرياض".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا"، معربة عن "ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".ودعت الخارجية السعودية إلى "تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام"، مؤكدةً دعم المملكة "لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241213/سفير-سوريا-لدى-السعودية-وزارة-الخارجية-لا-تعمل-وما-نفعله-مبادرات-فردية-1095773754.html
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ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري

12:28 GMT 17.12.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© POOL
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ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما مستجدات الساحة السورية والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، "وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمنها واستقرارها، والتأكيد على "إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي"، حسب صحيفة "الرياض".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا"، معربة عن "ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".
السفير السوري في السعودية متداول إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
سفير سوريا لدى السعودية: وزارة الخارجية لا تعمل.. وما نفعله "مبادرات فردية"
13 ديسمبر, 09:12 GMT
ودعت الخارجية السعودية إلى "تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام"، مؤكدةً دعم المملكة "لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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