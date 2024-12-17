https://sarabic.ae/20241217/مجلس-الوزراء-السعودي-يجدد-وقوف-المملكة-إلى-جانب-الشعب-السوري-1095873051.html
مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري
مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري
سبوتنيك عربي
ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما مستجدات الساحة السورية والوضع في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T12:28+0000
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وجدد مجلس الوزراء السعودي، "وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمنها واستقرارها، والتأكيد على "إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي"، حسب صحيفة "الرياض".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا"، معربة عن "ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".ودعت الخارجية السعودية إلى "تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام"، مؤكدةً دعم المملكة "لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241213/سفير-سوريا-لدى-السعودية-وزارة-الخارجية-لا-تعمل-وما-نفعله-مبادرات-فردية-1095773754.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس الوزراء السعودي يجدد وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري
ناقش مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، لا سيما مستجدات الساحة السورية والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، "وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل ما من شأنه تحقيق أمنها واستقرارها، والتأكيد على "إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وانتهاكاتها قواعد القانون الدولي"، حسب صحيفة
"الرياض".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، أنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا"، معربة عن "ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".
ودعت الخارجية السعودية إلى "تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام"، مؤكدةً دعم المملكة "لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.