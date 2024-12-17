https://sarabic.ae/20241217/علماء-يحولون-الصراصير-إلى-جيش-آلي-1095861476.html

علماء يحولون صراصير إلى "جيش آلي"

علماء يحولون صراصير إلى "جيش آلي"

سبوتنيك عربي

قام فريق من الباحثين في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، بابتكار آلة قادرة على تحويل الصراصير إلى "عناصر آلية" (سايبورغ) تعمل عن بعد في زمن قياسي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T08:09+0000

2024-12-17T08:09+0000

2024-12-17T08:09+0000

مجتمع

علوم

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وبمقدور هذه الآلة تركيب الإلكترونيات المخصصة للتحفيز والاتصال على الصراصير في أقل من دقيقة، ما يفتح آفاقا لاستخدام هذه الحشرات في مهام متخصصة، مثل البحث والإنقاذ.وتعتمد الآلة على تركيب "حقيبة ظهر" إلكترونية على كل صرصور، تتيح التحكم في سلوكه، خاصة اتجاه حركته، عبر تحفيز مستشعراته بإشارات كهربائية، ومن خلال تحفيز المستشعر (الهوائي) الأيسر أو الأيمن، يمكن إجبار الصرصور على التوجه في الاتجاه المطلوب، ولا تلحق العملية أي ضرر بالصراصير، ما يجعلها وسيلة فعالة ومباشرة لتحويل أعداد كبيرة من الصراصير إلى أدوات قابلة للتحكم.ويعمل الفريق على تحسين هذه التقنية لتوسيع نطاق استخداماتها في المستقبل.وأوضح الباحثون، في دراسة نشرتها مجلة "إكس أي في"، أن الصراصير تتمتع بقدرة كبيرة على التنقل في الأماكن الضيقة، مثل الأنقاض والحطام، التي قد تشكل تحديا للبشر والروبوتات الأخرى، كما أن الصراصير لا تتطلب طاقة كبيرة، ما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بالروبوتات التقليدية.وتتمتع الصراصير بحاسة شم وحساسية متطورة، ما يمكّنها من اكتشاف المواد الكيميائية والغازات وحتى البشر وهذه الخصائص تجعلها مثالية لمهام مثل مراقبة جودة الهواء ورصد التلوث البيئي واكتشاف المخاطر المختلفة.وتبدأ عملية تحويل الصراصير إلى "سايبورغ" بتعرضها لغاز ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها خاملة ويسهل التعامل معها. وبعد ذلك، يتم تثبيت الصرصور باستخدام قضبان معدنية بينما يقوم النظام بتحديد النقاط المناسبة لتركيب المستشعرات والإلكترونيات عبر تقنيات الرؤية الحاسوبية، وبمجرد تثبيت الأجهزة الإلكترونية، يتم فك قضبان التثبيت لتحرير الصرصور ليبدأ عمله.وعلى الرغم من أن الصراصير الآلية التي تم تصنيعها تعمل بكفاءة توازي تلك المحسّنة يدويا، إلا أن التحكم في أعداد كبيرة منها يمثل تحديا. ويحتاج الباحثون إلى تطوير تقنيات تنسيق وتحكم أكثر فعالية، لتوجيه مجموعات كبيرة من الصراصير الآلية نحو هدف مشترك."تحفظ فوائدها"... دراسة تكشف عن أفضل طريقة لطهي البروكليدراسة: خضار يمنع ارتفاع ضغط الدم ويقي من السكري

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