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مفوضة حقوق الإنسان الروسية تكشف شهادات عن إبادة جماعية في أوكرانيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تكشف شهادات عن إبادة جماعية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الثلاثاء، عن وجود أدلة تتعلق بإبادة جماعية ضد المدنيين في أوكرانيا. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت موسكالكوفا: "لقد تلقينا اليوم دليلاً آخر على الإبادة الجماعية ضد المدنيين. لقد قامت المحكمة الدولية العامة، التي تم إنشاؤها بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني من 30 دولة، بعمل عظيم في جمع الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، التي لا تسقط بالتقادم".وتابعت موسكالكوفا: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن رئيس روسيا، قال أمس (الاثنين)، في مجلس وزارة الدفاع شيئًا مهمًا، يجب على العدالة العسكرية توثيق كل هذه الحالات وبذل قصارى جهدها لتقديم المذنبين بارتكاب هذه الجرائم إلى العدالة. أعتقد أن هذه نقطة بداية جديدة بالنسبة لنا".وقالت موسكالكوفا: "أريد أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من مغادرة المدينة سواء بسبب أعمارهم أو بسبب معتقداتهم، لم يرغبوا في الذهاب نحو أوكرانيا، كانوا ينتظرون روسيا".وأكدت أن الافتقار إلى الاستجابة النشطة من جانب جورجيا ومولدوفا، أمر مثير للدهشة، وأشارت إلى أنه في دول البلطيق، بشكل عام، نرى "مبررات" للنازية.وتابعت موسكالكوفا: "إذا لم يُسمع صوتنا اليوم، فسيواجه العالم مرة أخرى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالمذابح".واختتمت: "أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لنا للانتقال من العمل العام إلى مرحلة جديدة، وهي إنشاء محكمة عسكرية، وربما دولية".الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك"سابقة تاريخية"... دولة عربية تستضيف خلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي

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https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-وتوثق-جرائم-أوكرانيا-والمرتزقة-الأجانب-في-كورسك-1092253193.html

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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, حقوق الإنسان, مجلس حقوق الإنسان, لجنة حقوق الإنسان, حقوق الإنسان, منظمة الأمم المتحدة