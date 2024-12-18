https://sarabic.ae/20241218/ألمانيا-تطالب-ببدء-المفاوضات-مع-روسيا-بشأن-إمدادات-الغاز--1095915105.html
مطالبات في ألمانيا ببدء المفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز
مطالبات في ألمانيا ببدء المفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني، كلاوس إرنست، إنه يتعين على برلين أن تبدأ المفاوضات مع روسيا بشأن استئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر الفرع... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:01+0000
2024-12-18T11:01+0000
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وقال إرنست على منصة "إكس": "يجب علينا أخيرًا إعادة الطاقة بأسعار معقولة إلى بلادنا... يجب أن نبدأ المفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من خلال القسم المتبقي من نورد ستريم".وكما ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن محللين، فقد انهار الاقتصاد الألماني إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء ويقترب بالفعل من نقطة اللاعودة. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك، أشار المحللون إلى رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة، فضلاً عن الوضع السيئ لمخاوف حول السيارات الألمانية، التي تضطر إلى التنافس مع شركات صناعة السيارات الصينية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون إن إعادة إطلاق الفرع الباقي من "نورد ستريم 2" ممكن في غضون أسبوع إذا كان الجانب الألماني مستعدًا. وأضاف الرئيس الروسي أن برلين لا تبدي أي اهتمام باستئناف الشراكة في مجال الطاقة.ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.ألمانيا تحدد هوية اثنين من المشتبه بهم في تفجير خطوط "التيار الشمالي"الكرملين يعلق على مزاعم ترامب حول "التيار الشمالي"
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روسيا, العالم, أخبار ألمانيا
مطالبات في ألمانيا ببدء المفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز
11:01 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 11:09 GMT 18.12.2024)
صرح رئيس لجنة الطاقة في البوندستاغ الألماني، كلاوس إرنست، إنه يتعين على برلين أن تبدأ المفاوضات مع روسيا بشأن استئناف إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر الفرع الباقي من خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".
وقال إرنست على منصة "إكس": "يجب علينا أخيرًا إعادة الطاقة بأسعار معقولة إلى بلادنا... يجب أن نبدأ المفاوضات مع روسيا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي من خلال القسم المتبقي من نورد ستريم".
وشدد إرنست أيضًا على أنه لا ينبغي لبرلين بعد الآن تعديل مسارها السياسي ليتوافق مع سياسات واشنطن المسؤولة عن الأزمة في ألمانيا.
وكما ذكرت "بلومبرغ" نقلاً عن محللين، فقد انهار الاقتصاد الألماني إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء ويقترب بالفعل من نقطة اللاعودة. ومن بين الأسباب الرئيسية لذلك، أشار المحللون إلى رفض موارد الطاقة الروسية الرخيصة، فضلاً عن الوضع السيئ لمخاوف حول السيارات الألمانية، التي تضطر إلى التنافس مع شركات صناعة السيارات الصينية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون إن إعادة إطلاق الفرع الباقي من "نورد ستريم 2" ممكن في غضون أسبوع إذا كان الجانب الألماني مستعدًا. وأضاف الرئيس الروسي أن برلين لا تبدي أي اهتمام باستئناف الشراكة في مجال الطاقة.
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مستهدفة.