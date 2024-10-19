https://sarabic.ae/20241019/الخارجية-الروسية-تعلق-على-ظهور-سفن-حربية-أمريكية-قبل-تفجير-خطي-السيل-الشمالي-1093942016.html

الخارجية الروسية تعلق على ظهور سفن حربية أمريكية قبل تفجير خطي "السيل الشمالي"

الخارجية الروسية تعلق على ظهور سفن حربية أمريكية قبل تفجير خطي "السيل الشمالي"

سبوتنيك عربي

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إلى ما قاله قبطان بحري دنماركي، بأنه رأى سفنًا حربية أمريكية في المنطقة الاقتصادية... 19.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-19T11:05+0000

2024-10-19T11:05+0000

2024-10-19T11:05+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068398657_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf0339c2f947b5dc72f90bb07194f7ef.jpg

ولفتت زاخاروفا، الانتباه إلى تحقيق صحفي دنماركي، نُشر في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، حول أسباب الانفجار. ووفقا لها، قال جون أنكر نيلسن، قبطان بحري من جزيرة كريستيانس بالدنمارك، إنه "اضطر خلال العامين الماضيين إلى التزام الصمت بشأن ما شاهده في اليوم السابق للانفجار"، أي السفن الحربية الأمريكية، التي كانت أجهزة الإرسال والاستقبال فيها مطفأة.وأردفت: "سألت أيضًا عما إذا كان محققون من الدنمارك والسويد وألمانيا، قد استجوبوا الرجل وما إذا كانت كلماته موجودة في أرشيف التحقيق".وأوضحت أنه في وقت لاحق، وفي خضم تصريحات هذا القبطان، "اتُهم الكرملين مرة أخرى، من قبل وسائل الإعلام الدنماركية، بشن حملة تضليل ودعاية".وأضافت: "والسؤال في هذا الصدد، ماذا عن تهديدات بايدن بتدمير "نورد ستريم 2" ووعود فيكتوريا نولاند، بوقف عمله؟".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "السيل الشمالي" 1 و2، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت، أكثر من مرة، بيانات حول الانفجارات في خطي "السيل الشمالي"، لكنها لم تتسلمها أبدا.رئيس مجلس الدوما: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"

https://sarabic.ae/20240926/زعيم-حزب-فرنسي-حقيقة-مشاركة-الناتو-وأوكرانيا-في-تفجير-نورد-ستريم-ستظهر-1093118056.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم