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استئناف الدوام في مدارس الحسكة السورية والمؤسسات كلها تحت سيطرة "قسد"
استئناف الدوام في مدارس الحسكة السورية والمؤسسات كلها تحت سيطرة "قسد"
سبوتنيك عربي
استُئنف الدوام المدرسي في المدارس الحكومية السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي ، شرقي سوريا، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر، والتي كانت في مناطق واقعة... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T10:20+0000
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تقارير سبوتنيك
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن فور الإعلان عن رحيل حكومة الأسد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد البلاد، سلمت قوات الجيش السوري والشرطة جميع مقراتها في المربعين الأمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي، في محافظة الحسكة، شرقي البلاد، لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها المقرات والمؤسسات الحكومية والمصارف والمدارس.وبينت صورخان، أن الدوام شمل جميع المدارس، ماعدا المدارس المؤقتة التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية بسبب سيطرة قوات "قسد" عليها، وذلك للتريث بالدوام فيها لحين الوصول إلى اتفاق بخصوصه.وأوضحت صورخان، أن الدوام بدأ منذ الساعة 8 صباحاً دون أي تعديل ووفق البرامج المحددة سابقاً، ووفق مناهج وزارة التربية السورية الحكومية.كما ارتفعت أصوات المطالبين بضرورة العمل مع كل الأطراف لإعادة تشغيل مشروع مياه آبار علوك في ريف رأس العين شمالي الحسكة، الواقعة في مناطق سيطرة الجيش التركي، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن في مدينة الحسكة وريف المحافظة الغربي.يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، والكليات الجامعية مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).قوات سوريا الديمقراطية: الأكراد يخشون تكرار السيناريو الليبي في سوريا
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تقارير سبوتنيك
تقارير سبوتنيك

استئناف الدوام في مدارس الحسكة السورية والمؤسسات كلها تحت سيطرة "قسد"

10:20 GMT 18.12.2024
© Sputnikمدارس الحسكة
مدارس الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik
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حصري
استُئنف الدوام المدرسي في المدارس الحكومية السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي ، شرقي سوريا، اليوم الأربعاء 18 كانون الأول / ديسمبر، والتي كانت في مناطق واقعة تحت سيطرة الجيش السوري فقط، بعد توقف استمر لمدة 10 أيام بعد رحيل حكومة بشار الأسد.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن فور الإعلان عن رحيل حكومة الأسد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد البلاد، سلمت قوات الجيش السوري والشرطة جميع مقراتها في المربعين الأمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي، في محافظة الحسكة، شرقي البلاد، لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها المقرات والمؤسسات الحكومية والمصارف والمدارس.

وفي تصريح لوكالة"سبوتنيك"، أكدت مديرة التربية الحكومية في محافظة الحسكة، إلهام صورخان، أنه تم استئناف الدوام الرسمي للكادر التعليمي والطلاب في جميع المدارس العامة والخاصة والمعاهد في المحافظة، اليوم الأربعاء، في مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك بعد توقف استمر لمدة 10 أيام متواصلة.

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وبينت صورخان، أن الدوام شمل جميع المدارس، ماعدا المدارس المؤقتة التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية بسبب سيطرة قوات "قسد" عليها، وذلك للتريث بالدوام فيها لحين الوصول إلى اتفاق بخصوصه.
وأوضحت صورخان، أن الدوام بدأ منذ الساعة 8 صباحاً دون أي تعديل ووفق البرامج المحددة سابقاً، ووفق مناهج وزارة التربية السورية الحكومية.

في حين، بين مراسل "سبوتنيك" أن مياه الشرب مازالت مقطوعة عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، منذ سنوات، مع المطالبة بإعادة تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أحياء مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالسرعة القصوى، بعد توقفها منذ رحيل حكومة الأسد.

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كما ارتفعت أصوات المطالبين بضرورة العمل مع كل الأطراف لإعادة تشغيل مشروع مياه آبار علوك في ريف رأس العين شمالي الحسكة، الواقعة في مناطق سيطرة الجيش التركي، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن في مدينة الحسكة وريف المحافظة الغربي.
يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، والكليات الجامعية مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
قوات سوريا الديمقراطية: الأكراد يخشون تكرار السيناريو الليبي في سوريا
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