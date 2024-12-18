الرئيس الأذربيجاني: الحكمة السياسية لروسيا وأمريكا كافية لمنع سيناريو الحرب مع الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
13:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241218/الرئيس-الأذربيجاني-الحكمة-السياسية-لروسيا-وأمريكا-كافية-لمنع-سيناريو-الحرب-مع-الناتو-1095907941.html
الرئيس الأذربيجاني: الحكمة السياسية لروسيا وأمريكا كافية لمنع سيناريو الحرب مع الناتو
الرئيس الأذربيجاني: الحكمة السياسية لروسيا وأمريكا كافية لمنع سيناريو الحرب مع الناتو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن الحكمة السياسية في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كافية لضمان عدم تحقق سيناريو الكابوس للحرب بين... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T07:28+0000
2024-12-18T07:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أذربيجان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a93366fd6b8f3d36bdb61f54e282f8.jpg
في مقابلة مع شركة البث الإذاعي والتلفزيوني لعموم روسيا ووكالة "ريا نوفوستي"، أجراها المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري كيسليوف: "أعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة السياسية في واشنطن، وفي موسكو، وكذلك في العواصم الأخرى، لضمان عدم تحقق مثل هذا السيناريو الكابوس (المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي)".وأشار إلى أن أذربيجان مستعدة، إذا لزم الأمر، لتقديم مساهمتها في قضية الانفراج بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.وأوضح أنه "في مرحلة ما، ستكون جهود أذربيجان مطلوبة. وعقدت هنا سلسلة من الاجتماعات على مستوى رئيس الأركان العامة للجيش الروسي ورئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. كما اجتمعت القيادة العسكرية للولايات المتحدة وروسيا في باكو. بعد كل شيء، لم يتم اختيار هذا عن طريق الصدفة. لا يوجد الكثير من الدول التي تحظى بالثقة في الغرب وروسيا والشرق". وأشار الرئيس إلى أنه لا توجد دول كثيرة لا تشارك من خلال عضوية رسمية أو غير رسمية في الهياكل السياسية العسكرية.وتشير روسيا إلى نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي". وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازانباحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا
https://sarabic.ae/20241218/الرئيس-الأذربيجاني-البلاد-ليست-بحاجة-إلى-قاعدة-عسكرية-تركية-1095905099.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095907681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d72007be9b316a8eb594736f91125388.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أذربيجان
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أذربيجان

الرئيس الأذربيجاني: الحكمة السياسية لروسيا وأمريكا كافية لمنع سيناريو الحرب مع الناتو

07:28 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، أن الحكمة السياسية في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كافية لضمان عدم تحقق سيناريو الكابوس للحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
في مقابلة مع شركة البث الإذاعي والتلفزيوني لعموم روسيا ووكالة "ريا نوفوستي"، أجراها المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري كيسليوف: "أعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة السياسية في واشنطن، وفي موسكو، وكذلك في العواصم الأخرى، لضمان عدم تحقق مثل هذا السيناريو الكابوس (المواجهة العسكرية بين روسيا الاتحادية وحلف شمال الأطلسي)".
وأشار إلى أن أذربيجان مستعدة، إذا لزم الأمر، لتقديم مساهمتها في قضية الانفراج بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وبحسب علييف، يُنظر إلى باكو في الغرب والشرق على أنها لاعب مستقل، وأذربيجان هي الدولة الوحيدة الحليفة لروسيا وفي نفس الوقت حليفة لتركيا، العضو في الناتو. لذلك، إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك في السلسلة المنطقية لالتزاماتنا، فإن التزامات حلفائنا ستكون متنوعة، ومن الطبيعي أن ننطلق من الوضع الحقيقي على الأرض.

وأوضح أنه "في مرحلة ما، ستكون جهود أذربيجان مطلوبة. وعقدت هنا سلسلة من الاجتماعات على مستوى رئيس الأركان العامة للجيش الروسي ورئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. كما اجتمعت القيادة العسكرية للولايات المتحدة وروسيا في باكو. بعد كل شيء، لم يتم اختيار هذا عن طريق الصدفة. لا يوجد الكثير من الدول التي تحظى بالثقة في الغرب وروسيا والشرق". وأشار الرئيس إلى أنه لا توجد دول كثيرة لا تشارك من خلال عضوية رسمية أو غير رسمية في الهياكل السياسية العسكرية.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية
04:07 GMT
وتشير روسيا إلى نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي". وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.
بوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
باحث في العلاقات الدولية: زيارة بوتين إلى أذربيجان تحمل بعدا استراتيجيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала