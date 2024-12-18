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الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية
الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، بأن التقارير الإعلامية حول خطط تركيا المزعومة لإنشاء قاعدة عسكرية في أذربيجان هي تكهنات سياسية، مؤكدًا أنه... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T04:07+0000
2024-12-18T05:02+0000
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وقال علييف في مقابلة مع المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ديمتري كيسيليف، ومع شركة البث الاذاعي والتلفزيوني لعموم روسيا: "باختصار، ليس من الضروري. ولجعل إجابتي أعم قليلاً، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه المعلومات تظهر من وقت لآخر في بعض وسائل الإعلام، فيجب أن أقول إنه لا توجد ضرورة لذلك (لإنشاء قاعدة تركية)".وأوضح أنه "من المستحيل عمليًا إخفاء إنشاء قاعدة عسكرية في أي مكان في العالم".وتابع: "إنه التزام من جانب كل من تركيا وأذربيجان بمساعدة أي من الطرفين في مواجهة تهديد خارجي أو عدوان خارجي. وبالتالي، فإن هذه المادة من الإعلان تجعل إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة على أي من الأراضي أمرًا غير ضروري على الإطلاق".وأكد أن باكو، بفضل أنقرة، حققت "درجة عالية من الكفاءة في العمليات العسكرية". واختتم الرئيس قائلاً: "نحن ممتنون للغاية لأصدقائنا الأتراك على هذه المساعدة".ويتناول الإعلان مسائل مهمة مثل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية وأمن الطاقة، ممر الغاز الجنوبي، التعاون في صناعة الدفاع، التعاون العسكري والمساعدة العسكرية المتبادلة، ممر زانغيزور، التعاون السداسي الأطراف (أرمينيا، أذربيجان، روسيا، تركيا، إيران، جورجيا)، القنصلية التركية في شوشا.تتقدمها روسيا وإيران...20 دولة تمتلك أضخم احتياطيات الغاز الطبيعي"ليست لأسباب أمنية"... صحيفة تكشف سبب عدم قدوم الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجانبوتين يناقش مع علييف قضايا العلاقات الثنائية ويدعوه لحضور قمة "بريكس" في قازان
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أذربيجان, العالم, أخبار تركيا اليوم
أذربيجان, العالم, أخبار تركيا اليوم

الرئيس الأذربيجاني: البلاد ليست بحاجة إلى قاعدة عسكرية تركية

04:07 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 18.12.2024)
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، بأن التقارير الإعلامية حول خطط تركيا المزعومة لإنشاء قاعدة عسكرية في أذربيجان هي تكهنات سياسية، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة لإنشائها.
وقال علييف في مقابلة مع المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ديمتري كيسيليف، ومع شركة البث الاذاعي والتلفزيوني لعموم روسيا: "باختصار، ليس من الضروري. ولجعل إجابتي أعم قليلاً، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه المعلومات تظهر من وقت لآخر في بعض وسائل الإعلام، فيجب أن أقول إنه لا توجد ضرورة لذلك (لإنشاء قاعدة تركية)".

ووصف الرئيس التقارير التي تفيد بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في أذربيجان بأنها خدعة إعلامية، لأنه يكاد يكون من المستحيل اليوم إخفاء قاعدة عسكرية واحدة في أي مكان في العالم. وبحسب علييف، فإن هذه المعلومات تدخل في نطاق التكهنات السياسية.

وأوضح أنه "من المستحيل عمليًا إخفاء إنشاء قاعدة عسكرية في أي مكان في العالم".

وأضاف أن "إعلان شوشا" بشأن العلاقات الحليفة بين تركيا وأذربيجان ينص على المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة التهديد بالعدوان المسلح.

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وتابع: "إنه التزام من جانب كل من تركيا وأذربيجان بمساعدة أي من الطرفين في مواجهة تهديد خارجي أو عدوان خارجي. وبالتالي، فإن هذه المادة من الإعلان تجعل إنشاء بنية تحتية عسكرية دائمة على أي من الأراضي أمرًا غير ضروري على الإطلاق".

وأشار علييف إلى أنه على مدار أكثر من 30 عامًا من التعاون العسكري بين الدول، لعبت تركيا وهياكلها العسكرية دورًا كبيرًا في تحديث الجيش الأذربيجاني والارتقاء به إلى معايير عالية في القدرة القتالية وتخطيط العمليات وتحليل الوضع والاستخبارات العسكرية.

وأكد أن باكو، بفضل أنقرة، حققت "درجة عالية من الكفاءة في العمليات العسكرية". واختتم الرئيس قائلاً: "نحن ممتنون للغاية لأصدقائنا الأتراك على هذه المساعدة".

وفي حزيران/ يونيو 2021، وقع علييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إعلانا حول علاقة الحلفاء بين باكو وأنقرة في مدينة شوشا. وأشار علييف إلى أن إعلان شوشا "يشمل القضايا في جميع المجالات، بما في ذلك قضايا الدفاع والمساعدة المتبادلة في هذا المجال".

ويتناول الإعلان مسائل مهمة مثل العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية وأمن الطاقة، ممر الغاز الجنوبي، التعاون في صناعة الدفاع، التعاون العسكري والمساعدة العسكرية المتبادلة، ممر زانغيزور، التعاون السداسي الأطراف (أرمينيا، أذربيجان، روسيا، تركيا، إيران، جورجيا)، القنصلية التركية في شوشا.
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