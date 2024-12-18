https://sarabic.ae/20241218/بحلول-عام-2050-كارثة-وشيكة-ستحدث-في-بريطانيا-1095918136.html
بحلول عام 2050 كارثة وشيكة ستحدث في بريطانيا
بحلول عام 2050 كارثة وشيكة ستحدث في بريطانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صادرة عن وكالة البيئة، بأنه بحلول عام 2050، قد يصبح أكثر من ستة ملايين عقار في إنجلترا تحت الماء، بسبب خطر الفيضانات. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T11:36+0000
2024-12-18T11:36+0000
2024-12-18T11:36+0000
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وقالت التقارير: "يوجد نحو 6.3 مليون عقار (منزل وشركة) في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات من مصدر واحد أو أكثر(الأنهار والبحار والمياه السطحية)".ويقول التقرير: "بعبارة أخرى، بحلول منتصف القرن، سيكون واحد من كل أربعة عقارات في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات".وحذر العلماء من أن المزيد من الفيضانات الشديدة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على البلاد. وبذلك تراوحت الأضرار الناجمة عن الفيضانات في إنجلترا وويلز في الفترة من 2016 إلى 2019، من 504 إلى 924 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقديرات مختلفة.وفي بريطانيا، تحدث فيضانات شديدة كل عام بسبب هطول الأمطار الجزئية. وفي سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى غمر نحو 650 مبنى في أنحاء إنجلترا.نحو 8% من مواطني دولة عربية يتوفون بسكته قلبيةبدء محاكمة 3 تلاميذ في فرنسا بعد نشر فيديو لقيامهم بمضغ فأر حي حتى قتله
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منوعات, بريطانيا, العالم
بحلول عام 2050 كارثة وشيكة ستحدث في بريطانيا
أفادت تقارير صادرة عن وكالة البيئة، بأنه بحلول عام 2050، قد يصبح أكثر من ستة ملايين عقار في إنجلترا تحت الماء، بسبب خطر الفيضانات.
وقالت التقارير: "يوجد نحو 6.3 مليون عقار (منزل وشركة) في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات من مصدر واحد أو أكثر(الأنهار والبحار والمياه السطحية)".
وبحسب الدراسة، فإنه بحلول عام 2050، قد يصل إجمالي عدد المنازل والممتلكات الأخرى المعرضة لخطر الفيضانات إلى ثمانية ملايين بسبب تغير المناخ.
ويقول التقرير: "بعبارة أخرى، بحلول منتصف القرن، سيكون واحد من كل أربعة عقارات في إنجلترا في مناطق معرضة لخطر الفيضانات".
وحذر العلماء من أن المزيد من الفيضانات الشديدة قد تؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على البلاد. وبذلك تراوحت الأضرار الناجمة عن الفيضانات في إنجلترا وويلز في الفترة من 2016 إلى 2019، من 504 إلى 924 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقديرات مختلفة.
وفي بريطانيا، تحدث فيضانات شديدة كل عام بسبب هطول الأمطار الجزئية. وفي سبتمبر/ أيلول من هذا العام، أدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى غمر نحو 650 مبنى في أنحاء إنجلترا.