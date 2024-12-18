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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
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هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20241218/توقف-جميع-المطابخ-الخيرية-جنوبي-العاصمة-السودانية-1095929693.html
توقف جميع المطابخ الخيرية جنوبي العاصمة السودانية
توقف جميع المطابخ الخيرية جنوبي العاصمة السودانية
سبوتنيك عربي
أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام في السودان، اليوم الأربعاء، بتوقف جميع المطابخ الخيرية “التكايا” في حي الإنقاذ جنوبي العاصمة الخرطوم. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T16:35+0000
2024-12-18T16:35+0000
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ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن غرفة الطوارئ أن توقف المطابخ الخيرية جاء بسبب العجز المالي ونفاد المواد التموينية اللازمة لتشغيل المطابخ.يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من تنامي الاحتياجات الإنسانية لملايين البشر حول العالم، بينما لا توجد استجابة بنفس المقدار فيما يتعلق بالتمويل اللازم لحل تلك الأزمة. وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، في تصريحات صحفية، إن معالجة بؤر الجوع حول العالم تحتاج إلى مليارات الدولارات.ولفتت إلى أن الجوع وعدم الاستقرار مرتبطان ببعضهما بشكل خطير فالجوع يغذي الصراعات، التي استنزفت ميزانية موارد البرنامج في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة كبرى تتعلق بزيادة مستويات الجوع بشكل غير مسبوق. وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة في سوريا، على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الناس سيموتون جوعا إذا لم يتم تقديم مساعدات لهم، وهناك أدلة على ذلك.وتابعت: "برنامج الأغذية العالمي تمكن من إطعام نحو 70 ألف شخص في سوريا فقط، خلال الشهر الحالي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التمويل حتى يتمكن من مواصلة العمل في سوريا والسودان ومناطق أخرى".وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أهم أسباب عدم القدرة على الحصول على الغذاء ناتجة بصورة أساسية عن الصراعات والأزمات المناخية والكوارث الأخرى، مشيرة إلى أن ما يتم تقديمه من تمويل للبرنامج لا يتجاوز 0.03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
https://sarabic.ae/20241218/السودان-يطالب-الإمارات-بـتعويض-قبل-التحاور-معها-1095910448.html
https://sarabic.ae/20241212/هل-تشهد-الخرطوم-مفاجآت-عسكرية-قد-تقلب-مسار-الحرب-في-السودان؟-1095737774.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم

توقف جميع المطابخ الخيرية جنوبي العاصمة السودانية

16:35 GMT 18.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالفيضانات والسيول المدمرة في السودان
الفيضانات والسيول المدمرة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام في السودان، اليوم الأربعاء، بتوقف جميع المطابخ الخيرية “التكايا” في حي الإنقاذ جنوبي العاصمة الخرطوم.
ونقل موقع "الراكوبة نيوز" عن غرفة الطوارئ أن توقف المطابخ الخيرية جاء بسبب العجز المالي ونفاد المواد التموينية اللازمة لتشغيل المطابخ.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من تنامي الاحتياجات الإنسانية لملايين البشر حول العالم، بينما لا توجد استجابة بنفس المقدار فيما يتعلق بالتمويل اللازم لحل تلك الأزمة.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج، في تصريحات صحفية، إن معالجة بؤر الجوع حول العالم تحتاج إلى مليارات الدولارات.
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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ولفتت إلى أن الجوع وعدم الاستقرار مرتبطان ببعضهما بشكل خطير فالجوع يغذي الصراعات، التي استنزفت ميزانية موارد البرنامج في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمة كبرى تتعلق بزيادة مستويات الجوع بشكل غير مسبوق.
وأوضحت أن هناك أزمة كبيرة في سوريا، على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الناس سيموتون جوعا إذا لم يتم تقديم مساعدات لهم، وهناك أدلة على ذلك.
وتابعت: "برنامج الأغذية العالمي تمكن من إطعام نحو 70 ألف شخص في سوريا فقط، خلال الشهر الحالي، لكنه يحتاج إلى مزيد من التمويل حتى يتمكن من مواصلة العمل في سوريا والسودان ومناطق أخرى".
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وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أهم أسباب عدم القدرة على الحصول على الغذاء ناتجة بصورة أساسية عن الصراعات والأزمات المناخية والكوارث الأخرى، مشيرة إلى أن ما يتم تقديمه من تمويل للبرنامج لا يتجاوز 0.03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
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