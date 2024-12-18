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شركات تركية تلبّي طلبات ضخمة للأعلام السورية الجديدة
شركات تركية تلبّي طلبات ضخمة للأعلام السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمعية منتجي وموزعي المنتجات الترويجية التركية، محمد يوجاتورك، أن الشركات التركية تلقت طلبات من سوريا لإنتاج 500 ألف علم سوري جديد بعد رحيل حكومة بشار... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T13:43+0000
2024-12-18T13:43+0000
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وأضاف يوجاتورك، أن قطاع الترويج في تركيا يعمل حالياً بثلاث ورديات يومياً، حيث يتم تحقيق 70% من إيرادات القطاع في الأشهر الأخيرة من السنة، بحسب وكالة "الأناضول".كما ذكر يوجاتورك أن عدد العاملين في الشركات المنتجة للمنتجات الترويجية في تركيا يتجاوز 300 ألف شخص، مشيراً إلى أن الطلبات الأكثر شيوعاً مع اقتراب نهاية العام تشمل المذكرات والأقلام.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية شاملة يقودها السوريونطهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

شركات تركية تلبّي طلبات ضخمة للأعلام السورية الجديدة

13:43 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح رئيس جمعية منتجي وموزعي المنتجات الترويجية التركية، محمد يوجاتورك، أن الشركات التركية تلقت طلبات من سوريا لإنتاج 500 ألف علم سوري جديد بعد رحيل حكومة بشار الأسد.
وأضاف يوجاتورك، أن قطاع الترويج في تركيا يعمل حالياً بثلاث ورديات يومياً، حيث يتم تحقيق 70% من إيرادات القطاع في الأشهر الأخيرة من السنة، بحسب وكالة "الأناضول".

ونوه يوجاتورك إلى أن الشركات التركية اعتادت تقديم هدايا ترويجية لعملائها وموظفيها في نهاية العام، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في هذه الفترة.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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أمس, 18:53 GMT

وأشار يوجاتورك إلى أن الطلبات السورية تأتي في أعقاب رحيل حكومة بشار الأسد، وتغيير العلم الوطني ليحل محله العلم الجديد.

كما ذكر يوجاتورك أن عدد العاملين في الشركات المنتجة للمنتجات الترويجية في تركيا يتجاوز 300 ألف شخص، مشيراً إلى أن الطلبات الأكثر شيوعاً مع اقتراب نهاية العام تشمل المذكرات والأقلام.
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08:50 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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