https://sarabic.ae/20241219/العاهل-المغربي-يتدخل-لإطلاق-سراح-4-فرنسيين-لدى-بوركينا-فاسو-وماكرون-يعلق-1095950331.html

العاهل المغربي يتدخل لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو.. وماكرون يعلق

العاهل المغربي يتدخل لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو.. وماكرون يعلق

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، تدخل لدى جمهورية بوركينافاسو من أجل إطلاق سراح 4 مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T09:22+0000

2024-12-19T09:22+0000

2024-12-19T09:22+0000

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ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الخميس، عن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع الملك محمد السادس، ليشكره على نجاح الوساطة المغربية في إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المعتقلين في بوركينا فاسو.وأفادت وزارة الخارجية المغربية الملك محمد السادس قد توسط لدى إبراهيم تراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، بهدف إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام تقريبا لدى واغادوغو. وأوضحت أن الرئيس إبراهيم تراوري قد استجاب لطلب العاهل المغربي، مضيفة أن "المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، بالرئيس تراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو.ويشار إلى أنه في فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.

https://sarabic.ae/20240801/لماذا-اختارت-فرنسا-تعزيز-علاقتها-مع-المغرب-بعد-خروجها-من-أفريقيا-1091327602.html

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