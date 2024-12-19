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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241219/العاهل-المغربي-يتدخل-لإطلاق-سراح-4-فرنسيين-لدى-بوركينا-فاسو-وماكرون-يعلق-1095950331.html
العاهل المغربي يتدخل لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو.. وماكرون يعلق
العاهل المغربي يتدخل لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو.. وماكرون يعلق
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، تدخل لدى جمهورية بوركينافاسو من أجل إطلاق سراح 4 مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:22+0000
2024-12-19T09:22+0000
بوركينا فاسو
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ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الخميس، عن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع الملك محمد السادس، ليشكره على نجاح الوساطة المغربية في إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المعتقلين في بوركينا فاسو.وأفادت وزارة الخارجية المغربية الملك محمد السادس قد توسط لدى إبراهيم تراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، بهدف إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام تقريبا لدى واغادوغو. وأوضحت أن الرئيس إبراهيم تراوري قد استجاب لطلب العاهل المغربي، مضيفة أن "المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، بالرئيس تراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو.ويشار إلى أنه في فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.
https://sarabic.ae/20240801/لماذا-اختارت-فرنسا-تعزيز-علاقتها-مع-المغرب-بعد-خروجها-من-أفريقيا-1091327602.html
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بوركينا فاسو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فرنسا
بوركينا فاسو, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فرنسا

العاهل المغربي يتدخل لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو.. وماكرون يعلق

09:22 GMT 19.12.2024
© AP Photoالعاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo
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أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، تدخل لدى جمهورية بوركينافاسو من أجل إطلاق سراح 4 مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواغادوغو منذ ديسمبر 2023.
ونقلت صحيفة هسبريس، صباح اليوم الخميس، عن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا مع الملك محمد السادس، ليشكره على نجاح الوساطة المغربية في إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المعتقلين في بوركينا فاسو.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
لماذا اختارت فرنسا تعزيز علاقتها مع المغرب بعد خروجها من أفريقيا؟
1 أغسطس, 16:14 GMT
وأفادت وزارة الخارجية المغربية الملك محمد السادس قد توسط لدى إبراهيم تراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، بهدف إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام تقريبا لدى واغادوغو.
وأوضحت أن الرئيس إبراهيم تراوري قد استجاب لطلب العاهل المغربي، مضيفة أن "المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، بالرئيس تراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو.
ويشار إلى أنه في فبراير/ شباط 2023، أعلنت بوركينا فاسو، انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذا لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا.
فيما طالب أحزاب وقوى سياسية تشادية إنهاء الوجود الفرنسي في البلاد قبل أشهر.
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