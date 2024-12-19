https://sarabic.ae/20241219/المتهم-بتنفيذ-الهجوم-الإرهابي-الذي-أودى-بحياة-الجنرال-كيريلوف-وصل-إلى-روسيا-في-الخريف-1095990643.html
المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الجنرال كيريلوف وصل إلى روسيا في الخريف
المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الجنرال كيريلوف وصل إلى روسيا في الخريف
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني روسي لـ "سبوتنيك"، بأن المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي في موسكو، الذي قُتل فيه قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T23:38+0000
2024-12-19T23:38+0000
2024-12-19T23:38+0000
روسيا
هجوم إرهابي
مقتل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095079648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e038b15e2b181dc7677c43393c5abe0.png
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة، "لقد ثبت بشكل أولي، أن (أحمد) كوربانوف وصل إلى روسيا في خريف هذا العام".
سبوتنيك عربي
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2024
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, هجوم إرهابي, مقتل
المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة الجنرال كيريلوف وصل إلى روسيا في الخريف
أفاد مصدر أمني روسي لـ "سبوتنيك"، بأن المتهم بتنفيذ الهجوم الإرهابي في موسكو، الذي قُتل فيه قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، ومساعده، وصل إلى روسيا في الخريف.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة، "لقد ثبت بشكل أولي، أن (أحمد) كوربانوف وصل إلى روسيا في خريف هذا العام".