بعد انتشاره عبر وسائل التواصل... ما جدوى "الإنعاش القلبي الرئوي" بالسعال

عربي
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
0 د
PROMO DIRECT LINE
On air
06:05 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
06:35 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
07:05 GMT
1 د
PROMO DIRECT LINE
On air
07:35 GMT
1 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:25 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241219/بعد-انتشاره-عبر-وسائل-التواصل-ما-جدوى-الإنعاش-القلبي-الرئوي-بالسعال--1095950490.html
بعد انتشاره عبر وسائل التواصل... ما جدوى "الإنعاش القلبي الرئوي" بالسعال
بعد انتشاره عبر وسائل التواصل... ما جدوى "الإنعاش القلبي الرئوي" بالسعال
سبوتنيك عربي
انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تقنية "الإنعاش القلبي الرئوي بالسعال" التي يعود ظهورها الأول إلى أواخر السبعينيات، حيث زعم منشور أنها تساعد الأشخاص... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T09:20+0000
2024-12-19T09:20+0000
مجتمع
الصحة
منوعات
علوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095949813_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_75aec0d3c48794c8f432d3a5961565f4.jpg
وقال موقع "sciencealert" إن فكرة هذه الطريقة تعود إلى ممارسات طبية تُستخدم تحت رقابة طبية، كبعض جراحات القلب في المستشفيات، حيث قد يُطلب من المريض السعال بقوة للحفاظ مؤقتًا على تدفق الدم والوعي عند حدوث اضطراب في نبضات القلب، لكن هذه التقنية غير مُخصصة للاستخدام خارج المستشفى، ومع ذلك انتشرت عالميا كحل إنقاذ، خاصة في المنشورات واسعة الانتشار.ويؤكد الخبراء على ضرورة التمييز بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، حيث تحدث النوبة القلبية عند انسداد تدفق الدم إلى القلب بسبب تراكم الكوليسترول والجلطات في الشرايين، أما السكتة القلبية فتحدث عند توقف نظام القلب الكهربائي عن العمل بشكل فعال، اما "الإنعاش القلبي الرئوي بالسعال"، إن كان فعالًا، ينطبق فقط على أنواع معينة من اضطراب النبض وليس على النوبات القلبية أو السكتة القلبية الكاملة.ولفت خبراء القلب وطب الطوارئ مرارًا على أن هذه التقنية ليست علاجا مناسبا لمعظم الحالات الطارئة، ولا توصي بها المنظمات الطبية خارج المستشفى، بل تحذر من أن الاعتماد عليها قد يؤخر الإجراءات الفعّالة، كالاتصال بالطوارئ أو إجراء الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي.جاء انتشار هذه التقنية بسبب طبيعة المحتوى سريع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُفضل المنشورات المُثيرة والمُفاجئة على الحقائق الدقيقة، كما أن انتشار المعلومات الطبية الخاطئة يُساعد على انتشار مثل هذه الادعاءات.ولا يوجد بحث قوي يدعم فعالية أو سلامة هذه التقنية للأشخاص العاديين في حالات الطوارئ القلبية، بدلًا من ذلك، تُشدد الإرشادات الطبية على أهمية التعرف على الأعراض والاتصال بالطوارئ وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وهي أدوات أكثر فعالية في إنعاش القلب.في حالة ظهور أعراض نوبة قلبية أو سكتة قلبية، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا، خاصة إذا كان الشخص فاقدًا للوعي ولا يتنفس، فيجب البدء في الضغط على الصدر بإيقاع ثابت حتى وصول المساعدة.
https://sarabic.ae/20241218/دراسة-تناول-الحلوى-من-حين-لآخر-مفيد-لصحة-القلب-1095911817.html
https://sarabic.ae/20241119/كثرة-الجلوس-تهديد-صامت-لصحة-القلب-1094962369.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095949813_64:0:972:681_1920x0_80_0_0_f56e95e0301bf3a7c7fbfc69fe838599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار
الصحة, منوعات, علوم, الأخبار

بعد انتشاره عبر وسائل التواصل... ما جدوى "الإنعاش القلبي الرئوي" بالسعال

09:20 GMT 19.12.2024
© Getty Images / picture allianceالكحة
الكحة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
انتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تقنية "الإنعاش القلبي الرئوي بالسعال" التي يعود ظهورها الأول إلى أواخر السبعينيات، حيث زعم منشور أنها تساعد الأشخاص على النجاة من النوبة القلبية بمفردهم عن طريق السعال بإيقاع معين للحفاظ على نبض القلب.
وقال موقع "sciencealert" إن فكرة هذه الطريقة تعود إلى ممارسات طبية تُستخدم تحت رقابة طبية، كبعض جراحات القلب في المستشفيات، حيث قد يُطلب من المريض السعال بقوة للحفاظ مؤقتًا على تدفق الدم والوعي عند حدوث اضطراب في نبضات القلب، لكن هذه التقنية غير مُخصصة للاستخدام خارج المستشفى، ومع ذلك انتشرت عالميا كحل إنقاذ، خاصة في المنشورات واسعة الانتشار.
صورة لطبق من الحلوى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
دراسة: تناول الحلوى من حين لآخر مفيد لصحة القلب
أمس, 09:23 GMT
ويؤكد الخبراء على ضرورة التمييز بين النوبة القلبية والسكتة القلبية، حيث تحدث النوبة القلبية عند انسداد تدفق الدم إلى القلب بسبب تراكم الكوليسترول والجلطات في الشرايين، أما السكتة القلبية فتحدث عند توقف نظام القلب الكهربائي عن العمل بشكل فعال، اما "الإنعاش القلبي الرئوي بالسعال"، إن كان فعالًا، ينطبق فقط على أنواع معينة من اضطراب النبض وليس على النوبات القلبية أو السكتة القلبية الكاملة.
ولفت خبراء القلب وطب الطوارئ مرارًا على أن هذه التقنية ليست علاجا مناسبا لمعظم الحالات الطارئة، ولا توصي بها المنظمات الطبية خارج المستشفى، بل تحذر من أن الاعتماد عليها قد يؤخر الإجراءات الفعّالة، كالاتصال بالطوارئ أو إجراء الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي.
مجموعة من كبار السن يلعبون لعبة اللوتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مجتمع
كثرة الجلوس تهديد صامت لصحة القلب
19 نوفمبر, 13:42 GMT
جاء انتشار هذه التقنية بسبب طبيعة المحتوى سريع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُفضل المنشورات المُثيرة والمُفاجئة على الحقائق الدقيقة، كما أن انتشار المعلومات الطبية الخاطئة يُساعد على انتشار مثل هذه الادعاءات.
ولا يوجد بحث قوي يدعم فعالية أو سلامة هذه التقنية للأشخاص العاديين في حالات الطوارئ القلبية، بدلًا من ذلك، تُشدد الإرشادات الطبية على أهمية التعرف على الأعراض والاتصال بالطوارئ وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي التقليدي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وهي أدوات أكثر فعالية في إنعاش القلب.
في حالة ظهور أعراض نوبة قلبية أو سكتة قلبية، يجب الاتصال بالطوارئ فورًا، خاصة إذا كان الشخص فاقدًا للوعي ولا يتنفس، فيجب البدء في الضغط على الصدر بإيقاع ثابت حتى وصول المساعدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو09:50 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала