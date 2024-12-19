https://sarabic.ae/20241219/سيارتو-أوكرانيا-تشن-حملة-ضد-المجر-1095989111.html

سيارتو: أوكرانيا تشن حملة ضد المجر

سيارتو: أوكرانيا تشن حملة ضد المجر

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا أطلقت حملة قبيحة ضد المجر، ردًا على اقتراح وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، لكن يجب على الشعب... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T20:20+0000

2024-12-19T20:20+0000

2024-12-19T20:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:253:2737:1793_1920x0_80_0_0_e8b94b0217ed96940c35eb232fde8344.jpg

وقال سيارتو خلال مقابلة صحفية: "من الواضح أن زيلينسكي، شنّ حملة قبيحة ضدنا في الأيام الأخيرة، وهو يستفزنا باستمرار على الساحة الدولية، وأعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نستسلم لهذا الاستفزاز".وقال: "لقد فعلت المجر ما يمكنها فعله كدولة مسيحية مجاورة، لقد خلقت الفرصة لوقف إطلاق النار، وهذا الاقتراح مطروح على الطاولة، وماذا سيقول عن هذا (زيلينسكي)، سيحكم عليه الشعب الأوكراني".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، بأن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو، ومبادرة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للسلام لم تغير الوضع.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا، خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".

https://sarabic.ae/20241218/الكرملين-كييف-لا-تزال-ترفض-التفاوض-مع-موسكو-ومبادرة-أوربان-للسلام-لم-تغير-الوضع-1095931545.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا