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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/سيارتو-أوكرانيا-تشن-حملة-ضد-المجر-1095989111.html
سيارتو: أوكرانيا تشن حملة ضد المجر
سيارتو: أوكرانيا تشن حملة ضد المجر
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا أطلقت حملة قبيحة ضد المجر، ردًا على اقتراح وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، لكن يجب على الشعب... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T20:20+0000
2024-12-19T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال سيارتو خلال مقابلة صحفية: "من الواضح أن زيلينسكي، شنّ حملة قبيحة ضدنا في الأيام الأخيرة، وهو يستفزنا باستمرار على الساحة الدولية، وأعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نستسلم لهذا الاستفزاز".وقال: "لقد فعلت المجر ما يمكنها فعله كدولة مسيحية مجاورة، لقد خلقت الفرصة لوقف إطلاق النار، وهذا الاقتراح مطروح على الطاولة، وماذا سيقول عن هذا (زيلينسكي)، سيحكم عليه الشعب الأوكراني".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، بأن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو، ومبادرة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للسلام لم تغير الوضع.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا، خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
https://sarabic.ae/20241218/الكرملين-كييف-لا-تزال-ترفض-التفاوض-مع-موسكو-ومبادرة-أوربان-للسلام-لم-تغير-الوضع-1095931545.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

سيارتو: أوكرانيا تشن حملة ضد المجر

20:20 GMT 19.12.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
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أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا أطلقت حملة قبيحة ضد المجر، ردًا على اقتراح وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، لكن يجب على الشعب الأوكراني أن يحكم على فلاديمير زيلينسكي، بسبب ذلك.
وقال سيارتو خلال مقابلة صحفية: "من الواضح أن زيلينسكي، شنّ حملة قبيحة ضدنا في الأيام الأخيرة، وهو يستفزنا باستمرار على الساحة الدولية، وأعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نستسلم لهذا الاستفزاز".

وأوضح أن "مسؤولية قبول أو رفض اقتراح وقف إطلاق النار في عيد الميلاد تقع الآن على عاتق زعماء الدول، الذين حصلوا عليها وعليهم الإجابة على ناخبيهم".

وقال: "لقد فعلت المجر ما يمكنها فعله كدولة مسيحية مجاورة، لقد خلقت الفرصة لوقف إطلاق النار، وهذا الاقتراح مطروح على الطاولة، وماذا سيقول عن هذا (زيلينسكي)، سيحكم عليه الشعب الأوكراني".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
الكرملين: كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو ومبادرة أوربان للسلام لم تغير الوضع
أمس, 18:13 GMT
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، بأن كييف لا تزال ترفض التفاوض مع موسكو، ومبادرة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للسلام لم تغير الوضع.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا، خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.

وكتب أوربان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".

وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
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