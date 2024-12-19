https://sarabic.ae/20241219/مصر-تعلن-خبرا-سارا-لمواطنيها-المقيمين-بالخارج-1095984486.html
مصر تعلن خبرا سارا لمواطنيها المقيمين بالخارج
مصر تعلن خبرا سارا لمواطنيها المقيمين بالخارج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن إطلاق مبادرة مبتكرة تتيح للمصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات مصرفية في البنوك المصرية من... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T17:35+0000
2024-12-19T17:35+0000
2024-12-19T17:35+0000
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وذكرت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز استثمار مدخرات المصريين بالخارج في الأوعية المصرفية المصرية".وأضافت: "سيتمكن المواطنون من إتمام إجراءات فتح الحسابات المصرفية عبر أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية".وأوضحت الوزارة أن "السفارات والقنصليات ستقوم بتوثيق التوقيعات وإرسال المستندات إلى مكاتب التصديق في مصر لإتمام الإجراءات دون الحاجة لحضور المواطن شخصيا".كما أشارت إلى أن "المبادرة تستهتدف في مرحلتها الأولى نحو 20 دولة تضم أكبر تجمعات للجاليات المصرية، مما يعكس تركيز الحكومة على تسهيل تعاملات المواطنين بالخارج".يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في السوق المصرية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تدفقات العملة الأجنبية.
https://sarabic.ae/20241120/رئيس-الوزراء-المصري-يزف-بشرى-للشعب-وسط-ظروف-اقتصادية-خانقة-1095014668.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن خبرا سارا لمواطنيها المقيمين بالخارج
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن إطلاق مبادرة مبتكرة تتيح للمصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات مصرفية في البنوك المصرية من خلال السفارات والقنصليات.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن "هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز استثمار
مدخرات المصريين بالخارج في الأوعية المصرفية المصرية".
وأضافت: "سيتمكن المواطنون من إتمام إجراءات فتح الحسابات المصرفية عبر أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية".
وأوضحت الوزارة أن "السفارات والقنصليات ستقوم بتوثيق التوقيعات وإرسال المستندات إلى مكاتب التصديق في مصر
لإتمام الإجراءات دون الحاجة لحضور المواطن شخصيا".
كما أشارت إلى أن "المبادرة تستهتدف في مرحلتها الأولى نحو 20 دولة تضم أكبر تجمعات للجاليات المصرية، مما يعكس تركيز الحكومة على تسهيل تعاملات المواطنين بالخارج".
يشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة
المصرية لتشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم في السوق المصرية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تدفقات العملة الأجنبية.