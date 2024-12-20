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أردوغان: بدأنا اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن إعداد دستور البلاد
أردوغان: بدأنا اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن إعداد دستور البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده بدأت اتصالات مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة بشأن مسألة إعداد دستور البلاد. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T11:59+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من القاهرة: "في العملية المقبلة، سيتخذ إخواننا وأخواتنا في سوريا قراراتهم الخاصة بشأن مستقبلهم".وأضاف: "سنحاول مساعدتهم فيما ينبغي أن يكون عليه الهيكل الحكومي وسنساعد الإدارة السورية في كيفية نقل تجربتنا إلى هناك وكيف يمكننا إحياء الدولة".كما أكد الرئيس التركي، أن رئيس المخابرات ووزير الخارجية يجريان مباحثات مع جميع المحاورين هذه القضية.يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد للبلاد.يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.
https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-المفاوضات-مع-واشنطن-بشأن-سوريا-في-غاية-الأهمية-1096008835.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان: بدأنا اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن إعداد دستور البلاد

11:59 GMT 20.12.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده بدأت اتصالات مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة بشأن مسألة إعداد دستور البلاد.
أنقرة - سبوتنيك. وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من القاهرة: "في العملية المقبلة، سيتخذ إخواننا وأخواتنا في سوريا قراراتهم الخاصة بشأن مستقبلهم".
وأضاف: "سنحاول مساعدتهم فيما ينبغي أن يكون عليه الهيكل الحكومي وسنساعد الإدارة السورية في كيفية نقل تجربتنا إلى هناك وكيف يمكننا إحياء الدولة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
أردوغان: المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا في غاية الأهمية
11:30 GMT

وتابع أردوغان: "من أهم الخطوات في استعادة الدولة هو وضع الدستور، وفي هذا الصدد، بدأنا بالفعل في التواصل مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة".

كما أكد الرئيس التركي، أن رئيس المخابرات ووزير الخارجية يجريان مباحثات مع جميع المحاورين هذه القضية.
يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ومغادرة الرئيس السابق بشار الأسد للبلاد.
يأتي هذا القرار في ظل مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، لكنها تحمل في طياتها آمالا كبيرة في استعادة الاستقرار لسوريا.
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