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https://sarabic.ae/20241220/الزراعة-الخاطئة-للأشجار-قد-تتسبب-في-كارئة-طبيعة-1096004125.html
الزراعة الخاطئة للأشجار قد تتسبب في كارئة طبيعة
الزراعة الخاطئة للأشجار قد تتسبب في كارئة طبيعة
سبوتنيك عربي
في حين أن الأشجار تُعتبر منذ فترة طويلة مصفيات هواء طبيعية للمدن التي ترتفع فيها درجة الحرارة، فإن الأبحاث الرائدة تكشف عن حقيقة أكثر دقة، وهي أن الأشجار قادرة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T09:19+0000
2024-12-20T09:19+0000
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ففعالية الأشجار في التبريد تختلف بشكل كبير بناءً على المناخ والموقع والأنواع، بل إنها تسهم أحيانًا في ارتفاع درجة الحرارة ليلاً.وأوضح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "على عكس الجفاف، هي فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار، فإن الجفاف يمثل تحولاً دائماً لا هوادة فيه. تنتهي موجات الجفاف. ولكن عندما يصبح مناخ منطقة ما أكثر جفافاً، تفقد القدرة على العودة إلى الظروف السابقة. ولن تعود المناخات الأكثر جفافاً التي تؤثر الآن على أراض شاسعة في جميع أنحاء العالم إلى ما كانت عليه، وهذا التغيير يعيد تعريف الحياة على الأرض".ووجدت الدراسة أن الأشجار خفضت درجات الحرارة الشهرية القصوى إلى أقل من 26 درجة مئوية في 83% من التي خضعت للدراسة، وهو ما يلبي عتبات الراحة الحرارية الحرجة.وكشف البحث الذي قادته الدكتورة رونيتا باردان من جامعة كامبريدج عن اختلافات إقليمية مذهلة. ففي مناخات السافانا الاستوائية، حققت الأشجار أقصى تبريد بلغ 12 درجة مئوية خلال النهار، لكنها قد ترفع درجة حرارة المدن بمقدار 0.8 درجة مئوية في الليل. وشهدت المناطق القاحلة تأثيرات تبريد بلغت 9.3 درجة مئوية، في حين شهدت مناطق الغابات المطيرة الاستوائية تبريدًا أكثر تواضعًا بلغ نحو 2 درجة مئوية بسبب مستويات الرطوبة الأعلى.عامل المناخوتظهر فعالية الأشجار الحضرية تباينًا ملحوظًا عبر المناطق المناخية. ففي المناطق المعتدلة، يمكن للأشجار خفض درجات الحرارة بما يصل إلى 6 درجات مئوية خلال النهار، على الرغم من أنها قد تسهم في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في الليل.وأشارت الدكتورة باردان إلى أن "دراستنا تقدم إرشادات خضراء محددة السياق لمخططي المدن لتسخير تبريد الأشجار بشكل أكثر فعالية في مواجهة الانحباس الحراري العالمي".اكتشاف يعشش في الأنف قد يكون المفتاح لعلاج الربو والحساسية"يقلد صوت الإنسان"... طائر يسبب رعبا في دولة عربية
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الزراعة الخاطئة للأشجار قد تتسبب في كارئة طبيعة

09:19 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Michael Probstالأشجار تتلون بلون الخريف في حديقة صغيرة في فرانكفورت، ألمانيا، 8 نوفمبر 2022.
الأشجار تتلون بلون الخريف في حديقة صغيرة في فرانكفورت، ألمانيا، 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
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في حين أن الأشجار تُعتبر منذ فترة طويلة مصفيات هواء طبيعية للمدن التي ترتفع فيها درجة الحرارة، فإن الأبحاث الرائدة تكشف عن حقيقة أكثر دقة، وهي أن الأشجار قادرة أيضًا على حبس الحرارة ورفع درجاتها.
ففعالية الأشجار في التبريد تختلف بشكل كبير بناءً على المناخ والموقع والأنواع، بل إنها تسهم أحيانًا في ارتفاع درجة الحرارة ليلاً.

وتؤكد الدراسة التي أجراها علماء من جامعة كامبريدج، على أهمية التخطيط الاستراتيجي عند دمج الأشجار في المناظر الطبيعية الحضرية لمكافحة الإجهاد الحراري بشكل فعال.

وأوضح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "على عكس الجفاف، هي فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار، فإن الجفاف يمثل تحولاً دائماً لا هوادة فيه. تنتهي موجات الجفاف. ولكن عندما يصبح مناخ منطقة ما أكثر جفافاً، تفقد القدرة على العودة إلى الظروف السابقة. ولن تعود المناخات الأكثر جفافاً التي تؤثر الآن على أراض شاسعة في جميع أنحاء العالم إلى ما كانت عليه، وهذا التغيير يعيد تعريف الحياة على الأرض".

وفي التحليل الأكثر شمولاً من نوعه، فحص الباحثون 182 دراسة عبر 110 مدن عالمية، واكتشفوا أنه في حين يمكن للأشجار أن تبرد درجات حرارة الهواء عند مستوى المشاة بما يصل إلى 12 درجة مئوية خلال النهار، فإن فعاليتها تتفاوت بشكل كبير.

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ووجدت الدراسة أن الأشجار خفضت درجات الحرارة الشهرية القصوى إلى أقل من 26 درجة مئوية في 83% من التي خضعت للدراسة، وهو ما يلبي عتبات الراحة الحرارية الحرجة.
وكشف البحث الذي قادته الدكتورة رونيتا باردان من جامعة كامبريدج عن اختلافات إقليمية مذهلة. ففي مناخات السافانا الاستوائية، حققت الأشجار أقصى تبريد بلغ 12 درجة مئوية خلال النهار، لكنها قد ترفع درجة حرارة المدن بمقدار 0.8 درجة مئوية في الليل. وشهدت المناطق القاحلة تأثيرات تبريد بلغت 9.3 درجة مئوية، في حين شهدت مناطق الغابات المطيرة الاستوائية تبريدًا أكثر تواضعًا بلغ نحو 2 درجة مئوية بسبب مستويات الرطوبة الأعلى.
عامل المناخ
وتظهر فعالية الأشجار الحضرية تباينًا ملحوظًا عبر المناطق المناخية. ففي المناطق المعتدلة، يمكن للأشجار خفض درجات الحرارة بما يصل إلى 6 درجات مئوية خلال النهار، على الرغم من أنها قد تسهم في ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية في الليل.

وبحسب مجلة "nature" العلمية، فإن الدراسة وجدت أن الجمع بين أنواع مختلفة من الأشجار يوفر تبريدًا مثاليًا في معظم المناخات، حيث يوفر الاستخدام المختلط للأشجار المتساقطة الخضرة تبريدًا أكثر بمقدار 0.5 درجة مئوية مقارنة بالنهج أحادي النوع.

وأشارت الدكتورة باردان إلى أن "دراستنا تقدم إرشادات خضراء محددة السياق لمخططي المدن لتسخير تبريد الأشجار بشكل أكثر فعالية في مواجهة الانحباس الحراري العالمي".
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