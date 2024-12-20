https://sarabic.ae/20241220/تضامنا-مع-أبناء-الوطن-مدينة-صور-تلغي-الاحتفالات-وإضاءة-أشجار-عيد-الميلاد-هذا-العام-1096011052.html
تضامنا مع أبناء الوطن... مدينة صور تلغي الاحتفالات وإضاءة أشجار عيد الميلاد هذا العام
تضامنا مع أبناء الوطن... مدينة صور تلغي الاحتفالات وإضاءة أشجار عيد الميلاد هذا العام
سبوتنيك عربي
غابت أجواء الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة في مدينة صور الواقعة جنوبي لبنان، وغابت معها الزينة في ساحاتها وشوارعها وحتى في حارة المسيحيين الغنية بكنائسها... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T12:23+0000
2024-12-20T12:23+0000
2024-12-20T12:23+0000
لبنان
تقارير سبوتنيك
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وفي حديث مع وكالة "سبوتنيك"، قال رئيس لجنة العلاقات العامة في بلدية صور، وليد الطويل، إنه "سنويا نقوم في المدينة بإضاءة الأشجار، ونقيم الاحتفتالات، لكن بسبب الأوضاع العامة في لبنان سيخلو هذا العام من كل أشكال الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وسط غياب للشعور التام بالسعادة والفرح بين السكان".وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق منشأته في الضاحية الجنوبية لبيروت
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لبنان, تقارير سبوتنيك
تضامنا مع أبناء الوطن... مدينة صور تلغي الاحتفالات وإضاءة أشجار عيد الميلاد هذا العام
حصري
غابت أجواء الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة في مدينة صور الواقعة جنوبي لبنان، وغابت معها الزينة في ساحاتها وشوارعها وحتى في حارة المسيحيين الغنية بكنائسها وأديرتها التاريخية.
وفي حديث مع وكالة "سبوتنيك"، قال رئيس لجنة العلاقات العامة في بلدية صور، وليد الطويل، إنه "سنويا نقوم في المدينة بإضاءة الأشجار، ونقيم الاحتفتالات، لكن بسبب الأوضاع العامة في لبنان سيخلو هذا العام من كل أشكال الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وسط غياب للشعور التام بالسعادة والفرح بين السكان".
وأكد الطويل أن أغلب سكان مدينة صور وبالأخص ممن لم يتعرض منزله للقصف والتدمير إثر الغارات الإسرائيلية، قد عادوا إلى منازلهم.
وأشار الطويل إلى أن الحرب أظهرت الشعور المميز في الوحدة الوطنية التي يتمتع بها الشعب اللبناني بشكل عام، وفي مدينة صور بشكل خاص.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.
وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.