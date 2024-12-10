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مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق منشأته في الضاحية الجنوبية لبيروت
مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق منشأته في الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
تحدث سليمان شمص، مدير مطعم "الآغا" الكائن في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق عمل مطعمه. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
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وقال شمص، في حديث لو كالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار بادرنا بهذا الشيء مبادرة فردية، لم ننتظر البلديات بسبب الدمار الكبير الذي يستوجب علينا الانتظار. المنطقة هنا هي العصب الحيوي لمنطقة الضاحية، لهذا لسبب قمنا بمبادرة فردية".وأضاف: "الشارع هنا من أهم الشوراع في الضاحية، الزحمة هنا بشكل كبير، الإجارات قبل الحرب شيء والآن شيء آخر، الإجارات زادت بشكل كبير".وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.الأمين العام لـ"حزب الله": تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرةنائب عن "حزب الله": الرد على الخروقات الإسرائيلية مرتبط بمصلحة لبنان ومستمرون بترشيح فرنجية
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق منشأته في الضاحية الجنوبية لبيروت

11:00 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 10.12.2024)
© Sputnikمدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق مطعمه في الضاحية الجنوبية لبيروت
مدير مطعم يتحدث عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق مطعمه في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik
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حصري
تحدث سليمان شمص، مدير مطعم "الآغا" الكائن في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، عن الصعوبات التي يواجهها في إعادة إطلاق عمل مطعمه.
وقال شمص، في حديث لو كالة "سبوتنيك": "منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار بادرنا بهذا الشيء مبادرة فردية، لم ننتظر البلديات بسبب الدمار الكبير الذي يستوجب علينا الانتظار. المنطقة هنا هي العصب الحيوي لمنطقة الضاحية، لهذا لسبب قمنا بمبادرة فردية".

وتابع: "هناك تغير كبير في الأسعار، أصحاب المعامل والمصانع لا ترحم، الأسعادر ضعف عما كانت عليه قبل الحرب".

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وأضاف: "الشارع هنا من أهم الشوراع في الضاحية، الزحمة هنا بشكل كبير، الإجارات قبل الحرب شيء والآن شيء آخر، الإجارات زادت بشكل كبير".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ، بتاريح 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب.

وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع ضحايا جراء غارة إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.
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