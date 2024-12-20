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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/لحظة-تحرير-بلدة-نوفوبوستينكا-في-دونيتسك-ورفع-العلم-الروسي-فيديو--1096007009.html
لحظة تحرير بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك ورفع العلم الروسي... فيديو
لحظة تحرير بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك ورفع العلم الروسي... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T10:31+0000
2024-12-20T10:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لعمل قوات "المركز" الروسية في أثناء تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد المسلحيين الأوكرانيين الذين حاولوا التحصن في البلدة.وبعد تحرير نوفوبوستينكا، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة رفع المقاتلين الروس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
https://sarabic.ae/20241220/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095991798.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لحظة تحرير بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك ورفع العلم الروسي... فيديو

10:31 GMT 20.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationرفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها
رفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لعمل قوات "المركز" الروسية في أثناء تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد المسلحيين الأوكرانيين الذين حاولوا التحصن في البلدة.
وبعد تحرير نوفوبوستينكا، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة رفع المقاتلين الروس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة.

وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يستهدف منشآت عسكرية استراتيجية في كييف بأسلحة بعيدة المدى... فيديو
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Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
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