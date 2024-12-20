لحظة تحرير بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك ورفع العلم الروسي... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationرفع العلم الروسي في بلدة نوفوبوستينكا في دونيتسك بعد تحريرها
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لعمل قوات "المركز" الروسية في أثناء تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحييد المسلحيين الأوكرانيين الذين حاولوا التحصن في البلدة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لعمل القوات الروسية أثناء تحرير بلدة نوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية https://t.co/zn2qFoWfWx pic.twitter.com/nie455tPld— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 20, 2024
وبعد تحرير نوفوبوستينكا، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة رفع المقاتلين الروس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة.
بعد تحرير بلدة نوفوبوستينكا نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة رفع جنود روس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة. https://t.co/STr0th3gaA pic.twitter.com/WNuSRoSvND— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 20, 2024
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.